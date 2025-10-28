Азербайджанское информационное агентство APA опубликовало письмо, которое по утверждению агентства направил в Россию бывший руководитель Администрации президента Азербайджана и экс-глава Национальной академии наук Рамиз Мехтиев. Автор письма, уверены в Азербайджане, планировал госпереворот и собирался возглавить страну, сместив нынешнего президента Ильхама Алиева. Однако Россия, передала планы заговорщиков, что скорее всего и стало причиной резкого потепления отношений между странами.

Письмо опубликованное APA, состоит из трех страниц на русском языке, оно озаглавлено как «Предложения о преобразованиях государственного управления». Внизу подпись «Рамиз Мехтиев — академик НАНА». Подчеркнув, свой «многолетний управленческий опыт», накопленный при руководстве «стратегическими государственными органами» автор, коротко излагает необходимые на его взгляд изменения в структуре управления страной, в основном упирая на необходимость создания в Азербайджане Госсовета, состоящего из 50 человек. Получатель письма не указан. Как следует из сообщения АРА, бывший глава президентской администрации намеревался заинтересовать своим планом неких российских политиков.

Однако, уточняет АРА, копия письма Мехтиева в итоге оказалась в распоряжении азербайджанских спецслужб. Подробности того, как письмо было ими получено, в сообщении также не уточняется. Однако ранее АРА уже сообщало, что Россия передала Азербайджану план госпереворота.

Рамиз Мехтиев — один из самых влиятельных азербайджанских политиков. Родился 17 апреля 1938 года в Баку. Выпускник Бакинского мореходного училища и исторического факультета Азербайджанского государственного университета. С 1970-х годов занимал различные партийные и государственные должности: преподавал на кафедре научного коммунизма Азербайджанского государственного университета, заведовал отделом организационно-партийной работы ЦК КП Азербайджана. В 1995 году тогдашний президент Гейдар Алиев назначил его руководителем Администрации президента Азербайджана. В 2019 году, при новом президенте, неожиданно покинул пост и возглавил Национальную академию наук Азербайджана (2019—2022). В октябре этого года обвинен в госизмене, а также действиях, направленных на насильственный захват власти, и легализации преступных доходов в крупном размере. С 14 октября находится под домашним арестом.

Интерес к письму экс-чиновника связан с тем, что в Азербайджане возникли сомнения относительно существования подобного обращения. Некоторые источники даже утверждали, что подобного документа вообще не существует. Однако, как отмечает APA, публикация письма опровергает эти домыслы, подтверждая факт обращения обвиняемого в госизмене за помощью в реализации своих планов.

В материале агентства при этом также утверждается, что Мехтиев, более двух десятилетий возглавлявший администрацию президента, и лица с которыми он контактировал, не обладал достаточными ресурсами для реализации госпереворота.

APA подчеркивает, что письмо опубликовано в полном виде и доступно на сайте агентства.