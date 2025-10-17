Неожиданное примирение России и Азербайджана произошло после передачи азербайджанской стороне планов свержения президента Ильхама Алиева. Государственный переворот планировал один из самых влиятельных политиков в стране, экс-руководитель администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев. Он пытался заручиться поддержкой России, однако не нашел понимания в Москве.

Как сообщает агентство APA, для госпереворота 87-летний Мехтиев хотел использовать кризис в отношениях двух стран, возникший после аварии самолета компании AZAL. Он был сбит российским ПВО в декабре 2024 года во время отражения атаки украинских беспилотников. По данным агентства, Мехтиев передал России план переворота, согласно которому после свержения президента Алиева вся власть в стране должна была перейти Государственному совету переходного периода. Также заговорщик передал список лиц, которые должны войти в Совет, а сам планировал его возглавить.

Однако Россия отклонила предложение и передала Баку все сведения о подготовке госпереворота и его участниках.

«Российская сторона сама проинформировала Азербайджан о предложении Рамиза Мехтиева и плане его сети, во время встречи президентов Азербайджана и России в Душанбе», — пишет APA.

После передачи информации Баку против Мехтиева было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в действиях, направленных на захват власти, государственной измене и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Сабаильский районный суд Баку избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца.

Также сообщается, что Мехтиев имел давние связи в российских и азербайджанских политических кругах и сохранил влияние в государственных структурах Азербайджана. Ранее против бывшего главы администрации президента уже возбуждались дела, связанные с финансовыми нарушениями во время его руководства Национальной академией наук.

Юрист Шамиль Пашаев в комментарии APA отметил, что в случае признания вины суд может ходатайствовать о лишении Мехтиева государственных наград и почетных званий, включая орден Гейдара Алиева. В правящей партии «Ени Азербайджан» подтвердили, что бывший чиновник будет исключен из ее рядов.