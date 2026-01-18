С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые правила пассажирских авиаперевозок, напомнил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. Главным изменением, по его словам, станет обязанность авиакомпаний заранее уведомлять пассажиров об условиях перелета и порядке сдачи билетов.

Изменения предусмотрены приказом Минтранса №341 от 15 октября 2025 года и вносятся во другой приказ — собственно о самих правилах авиаперевозок, изданный еще в 2007 году.

Якубовский отметил, что в правилах впервые подробно зафиксирована обязанность авиакомпаний заблаговременно и в доступном формате предоставить пассажиру всю информацию об оказываемой ему услуге:

условиях перелета,

условиях внесения изменений в авиабилет,

условиях отказа от перелета,

условиях возврата денег за билет, включая вынужденный отказ от перелета из-за болезни и других обстоятельств.

Пассажирам с детьми в возрасте до 12 лет включительно по новым правилам будут бесплатно предоставлять соседние места в салоне самолета. Это касается не только родителей, но и любого взрослого, сопровождающего ребенка в полете.

Особое внимание в приказе Минтранса уделяется задержкам вылета рейсов, с которыми россияне в последнее время часто сталкиваются из-за атак БПЛА и неблагоприятных погодных условий. В обновленных правилах детально прописаны обязательства авиакомпании перед пассажирами в случае длительной задержки рейса:

через час после двух часов задержки — выдать воду,

через два часа после четырех часов задержки — обеспечить питание.

Если вылет откладывается более чем на 30 минут, пассажир вправе отказаться от перелета и получить возврат полной стоимости билета.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули, что новые правила также приравнивают электронные посадочные талоны к бумажным, официально признавая их действительным проездным документом.

Кроме того, приказ Минтранса смягчает требования к ручной клади маломобильных пассажиров и разрешает бесплатно провозить «устройства для детей» (например, детские коляски) в ручной клади — причем даже тем пассажирам, которые летят без ребенка.

Как ранее стало известно RTVI, в Госдуму внесли законопроект, обязывающий авиакомпании рассматривать претензии от пассажиров не дольше пяти дней (вместо нынешнего 30-дневного срока). Возглавивший группу авторов этой инициативы председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов пояснил, что «многие авиакомпании распоясались», а нынешняя ситуация — с закрытием аэропортов и задержками рейсов — требует «действенного ответа».