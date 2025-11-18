Законопроект об ограничении продажи питбайков и бензина детям разработали в Госдуме. Об этом 18 ноября сообщил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелёв. Питбайки представляют собой мини-мотоциклы для езды по бездорожью и трюков. Проблема регулирования заключается в том, что законодательно они не являются транспортными средствами.

«Законопроект состоит из пяти основных мер. Первое — это ограничение в целом на продажу питбайка ребенку», — сказал Метелёв на заседании комитета Госдумы.

Во время обсуждения президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус предложил продавать питбайки только со справкой из мотошколы. Таким образом, законопроект учитывает эту инициативу. Также предлагается ввести запрет на выезд на питбайках на дороги общего пользования.

«Питбайк не должен ездить вместе с грузовиками и автомобилями по дороге. Его можно использовать только на специальных, отведенных для этого и определенных министерством спорта местах. И это наша третья мера», — сказал парламентарий.

Если будет запрет на использование дорог общего пользования, то, соответственно, должна быть в этом плане административная ответственность, продолжил он. «Пятое — это маркировка в системе «Честный знак» всех товаров, которые поступают к нам в страну», — сообщил он.

Еще одна мера — это запрет на продажу дизеля и бензина несовершеннолетним. Метелёв сослался на то, что уже принят закон о запрете продажи зажигалок несовершеннолетним.

«Зачем ребенку продавать бензин, если его должны использовать взрослые в первую очередь? И мы предлагаем здесь это также ограничить», — заявил Метелёв.

Он привел статистику, которая показывает рост продаж питбайков в три раза — с 5 тыс. до 15 тыс., а также рост ДТП с их участием.

«Количество ДТП выросло на 30%, смерти идут каждую неделю. Это и официальная статистика — 1177 ДТП с участием детей-водителей, даже сам термин — дети-водители. На прошлой неделе — семь трагедий. Каждый день — в Крыму, в Подмосковье, в Пятигорске — это все разлетается, миллионы просмотров в социальных сетях. И люди пишут нам в Государственную думу, очень много обращений. Есть просто ощущение какого-то хаоса в этом вопросе. Проблема есть — решений нет», — заявил Метелёв.

При этом, отметил он, «риски стать трупом очень высокие».

Штрафы и конфискация

В МВД обратили внимание на то, что в ситуации с питбайками на сегодняшний день практически отсутствует правовое поле». По словам заместителя начальника ГУОБДД МВД Владимира Кузина, наказание за нарушения для водителей питбайков должно быть серьезным, с «задержанием транспортных средств, возможно даже, так сказать, санкции в виде конфискации».

Кроме того, рост ДТП с участием подростков-питбайкеров лежит на совести их родителей, полагают в МВД.

«Нужно решать вопрос, может быть, есть статья 5.35 КоАП, которая предусматривает ответственность родителей за неправильное воспитание детей («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» — прим. RTVI). На этом этапе, вполне возможно, нужно применять эту норму», — считает Кузин.

Кроме того, должна проводиться большая информационно-пропагандистская работа, сказал представитель министерства.

«Без этого нельзя. Вот мы сейчас в рамках отсутствия правового поля, вроде бы не должны этим заниматься — мы занимаемся постоянно. Мы привлекаем мотосообщество, используем наши отряды. Да, сил не хватает. Участковые не очень заинтересованы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия. Мы выезжаем в СНТ, в другие места, ну, не отлавливаем, но, тем не менее, во всяком случае, так сказать, останавливаем этих ребят, вызываем родителей и занимаемся этими проблемами», — рассказал Кузин.

Питбайки не запретят

О полном запрете питбайков речи не идет, ведь это в том числе и вид спортинвентаря.

«Надо держать баланс, не выплескивать с водой ребенка», — заявил корреспонденту RTVI лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.