Власти Кабанского района Бурятии пожаловались на недостаточную активность работодателей по сбору пожертвований на СВО из зарплат сотрудников. Они призвали «планомерно» перечислять по 25% однодневного заработка работающих граждан— «хотя бы по 300 рублей» — для помощи бойцам, пишет газета «Байкальские огни».

С призывом выступил первый замглавы администрации Дмитрий Гурулев на Совете руководителей предприятий, организаций и предпринимателей района. Он рассказал, что в 2025 году в результате трех разовых акций по перечислению однодневного заработка на счет «Молодежной лиги» — организации, которая принимает «добровольные пожертвования СВО» — было собрано чуть больше 13 млн рублей. Все эти средства ушли на поддержку участников военной операции на Украине, сообщил чиновник.

«Не всем работающим гражданам такие акции оказались по силам. Поэтому в этом году мы решили не проводить разовые акции, а просить вас планомерно перечислять деньги в “Молодежную лигу” — по 25% в месяц от однодневного заработка», — продолжил замглавы района.

В публикации говорится, что несмотря на единогласно принимаемые решения на Совете, «не все предприятия и поселения активно участвуют в сборе средств для помощи бойцам».

«Многие пожилые люди, живущие на скромные пенсии, каждый месяц жертвуют по несколько тысяч рублей. Их душа болит за ребят, но почему-то не испытывают этого чувства некоторые трудящиеся граждане. Что нам мешает раз в месяц собрать с сотрудников хотя бы по 300 рублей и отправить их на счет “Лиги”?» — сказано в материале издания.

Согласно открытым данным об организациях, «Молодежная лига» была зарегистрирована в Кабанске в сентябре 2022 года. Ее председателем является Надежда Гусева, которую в местных СМИ представляют как главного специалиста по работе с молодежью администрации Кабанского района. «Сибирский экспресс» пишет, что она занимает должность замглавы комитета по культуре и делам молодежи.

Один из участников Совета, директор агрофирмы «Рубин» Александр Никонов, на той же встрече предложил законодательно запретить праздники и веселье, пока не закончится СВО.

«Для победы в СВО должна работать вся страна! Почему одни воюют, а другие веселятся, устраивают себе праздники, спуская за вечер не одну тысячу рублей? Предлагаю это запретить на законодательном уровне: никаких развлекательных мероприятий, пока не закончится СВО!» — цитирует его газета.

Инициативу поддержала депутат Народного Хурала (парламента Бурятии) от «Единой России» Альбина Ильина. Она предложила от имени Совета направить соответствующее обращение главе республики Алексею Цыденову.

Кроме того, Никонов выразил недовольство тем, что не все граждане трудоспособного возраста работают, особенно в селах. Поскольку от таких людей нет помощи бойцам СВО, бизнесмен предложил Совету выступить с идеей вернуть в Уголовный кодекс статью о тунеядстве, рассказывают «Байкальские огни».