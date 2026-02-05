Распространившиеся в интернете сообщения о том, что российские власти якобы планируют ввести «обязательный сбор в размере 7% на нужды обороны», являются фейком. Об этом заявил RTVI пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это фейк. Причем среднего качества», — сказал представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал распространившиеся в соцсетях ролики, в которых фигурируют сгенерированные с помощью ИИ заявления в аудиоформате от лица пресс-секретаря президента о том, что в России по решению властей якобы будет введен «военный налог». На появление таких публикаций обратил внимание телеграм-канал «Война с фейками».

«Совместно с правительством разработано соответствующее решение о введении обязательного сбора в размере 7% на нужды обороны. И эта временная мера необходима для полной консолидации ресурсов для выполнения задач специальной военной операции. И мы уверены, что каждый гражданин понимает ее целесообразность», — заявляется в одном из сгенерированных роликов от имени Пескова.

Официальных заявлений о планах ввести «военный налог» Кремль и правительство не делали. «Война с фейками» также отметила, что телеграм-канал, который распространил фейковое сообщение, ранее уже выступал первоисточником недостоверной информации.

О том, что публикации о якобы введении «военного налога» относятся к разряду фейков, также пишет издание «Лапша Медиа», которое специализируется на разоблачении недостоверных сообщений в соцсетях.

«Это провокация. Ролики созданы на основе сгенерированной с помощью ИИ аудиодорожки, что подтвердила система “Зефир” [система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для выявления дипфейков. — Прим. RTVI] и изображения представителя Кремля. То есть провокаторы даже не генерировали видео на основе реальных кадров», — отмечается в статье.

В материале также говорится, что ранее подобные сообщения касались серии фальшивых документов, якобы подтверждающих удержание части зарплат бюджетников или пенсий на нужды СВО.

Летом 2023 года в эфир радиостанций в различных регионах России вышло якобы «экстренное обращение» президента Владимира Путина, в котором утверждалось, что вооруженные силы Украины «с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей», в связи с чем там якобы вводится военное положение, а населению предписано «эвакуироваться вглубь» страны. В Кремле заявили, что радиостанции подверглись взлому, а выданное в эфир заявление — фейк.