Полиция таиландской провинции Чонбури задержала двоих россиян по подозрению в умышленному убийстве 30-летнего петербуржца Михаила Емельянова, который исчез в Паттайе в начале января. Об этом сообщает ТАСС 1 февраля.

Подозреваемые — 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Маскалев. По версии следствия, они контактировали с Емельяновым незадолго до его исчезновения, а позже пытались скрыть следы преступления. Как утверждается, подозреваемые расчленили жертву, завернули части тела в черные пластиковые пакеты и одежду, похожую на ту, которую Емельянов носил в день исчезновения, и закопали в пяти разных местах.

Телеграм-канал Baza пишет, что вычислить предполагаемых убийц удалось с помощью камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом захоронения. Их задержали в одном из гостиничных номеров Бангкока.

По информации Baza, подозреваемые наняли двух таиландцев, которые должны были инсценировать поиски пропавшего. Полиция предъявила задержанным обвинения в убийстве, сокрытии тела и требовании выкупа. Продолжается поиск возможных сообщников.

Михаил Емельянов проживал в Таиланде последние два года и владел наркошопом. В начале 2026-го мужчина исчез, его поиски продолжались с 7 января. Незадолго до пропажи он занял $10 тыс. у своей матери. Молодой человек утверждал, что партнер-таец посоветовал ему одолжить эти деньги другому россиянину на развитие бизнеса.

Как пишет Shot, в день исчезновения Емельянов выехал на встречу с соотечественником. Камеры зафиксировали, как он выходил из дома и выезжал на дорогу. Издание Pattaya News утверждает, что перед убийством Емельянов получал онлайн-угрозы с требованием вернуть долг, превышающий $120 тыс. Полиция предполагает, что он может быть связан с бизнесом россиянина по продаже каннабиса.

В конце января стало известно об исчезновении в Паттайе еще одного петербуржца — 24-летнего криптоинвестора Михаила Гарбузова. Его брат Дмитрий Снегирев рассказал, что россиянин вел аскетичный образ жизни и практически все время сидел дома, поскольку удаленно работал над своим проектом.

Последний раз Гарбузова видели 24 декабря 2025 года. В этот день он ушел из дома с большим рюкзаком и больше не возвращался, перестав выходить на связь.