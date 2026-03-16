В российском законодательстве необходимо закрепить обязанность аптек реализовывать лекарства поштучно по требованию покупателя, заявил Life.ru депутат Госдумы Владимир Плякин. По его словам, это поможет людям экономить на препаратах, а также сократить число просроченных и неиспользованных медикаментов.

Парламентарий обратил внимание, что иногда пациентам может потребоваться немного больше таблеток, чем есть в упаковке, но аптеки могут продавать лекарства только целыми пачками.

«В упаковке может быть 28 таблеток, а пациенту назначен курс на 30 дней. В итоге человеку приходится покупать вторую упаковку ради двух-трех таблеток, что приводит к лишним финансовым затратам», — пояснил он.

Предложение Плякина заключается в том, чтобы разрешить реализацию медикаментов отдельными блистерами или ампулами без нарушения первичной упаковки. Так пациенты смогут приобрести ровно столько лекарств, сколько необходимо по назначению врача.

Депутат отметил, что такая мера может помочь сократить число неиспользованных препаратов, которые люди оставляют в домашних аптечках или выбрасывают.

С аналогичной инициативой в октябре 2025 года выступил депутат Госдумы Айрат Фаррахов. В пример он привел опыт США и Германии, где аптеки могут изготавливать необходимые препараты прямо на месте.

Комментируя предложение парламентария, фармацевт Николай Беспалов заявил, что реализовать такую систему в России будет проблематично. По его словам, для этого потребуется полная перестройка системы здравоохранения, которая повлечет за собой колоссальные затраты.

«Вполне допускаю, что эта модель могла бы иметь определенные экономические позитивные последствия. Но для массового применения это совершенно точно утопичная история», — говорил он MSK1.RU.

Параллельно в России растет стоимость медикаментов. Так, в январе-ноябре 2025 года средний чек в аптеках страны составил 776,7 рубля, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В целом же объем фармацевтического рынка вырос на 13% и составил 2 074 млрд рублей.

По данным RNC Pharma, за этот промежуток увеличилось и число минимальных доз препарата в одной упаковке — с 19,8 до 20,5. Эксперты компании отмечают, что более крупные упаковки могут быть выгодны производителям, поскольку их легче заметить на полке в аптеке. Средняя стоимость одной упаковки выросла с 397 рублей до 446 рублей.