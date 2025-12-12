Глава Пентагона Пит Хегсет отстранил министра армии США Дэна Дрисколла от участия в переговорах по урегулированию на Украине. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Хегсет, который становится «все более параноидальным», счел, что Дрисколл вышел за рамки своих полномочий. Министр армии «переусердствовал и получил по рукам», заявил один из источников, знакомый с ситуацией.

В ноябре Дрисколл приезжал в Киев и передал президенту Украины Владимиру Зеленскому проект мирного плана США, состоявший на тот момент из 28 пунктов. Он также провел там жесткую встречу с европейскими послами, предупредив, что Вашингтон не намерен проявлять гибкость по вопросу урегулирования.

По данным Telegraph, министр армии должен был вернуться на Украину для продолжения переговоров, а также присутствовать на встрече Зеленского с президентом Франции в Париже 1 декабря, но планы изменились. Представителей Киева это удивило, заявил газете неназванный украинский чиновник, предположив, что Дрисколлу «не разрешили приехать».

Украинские и европейские чиновники считают его отсутствие на мероприятиях частью борьбы в Белом доме за власть и контроль над мирными переговорами, говорится в публикации.

Газета поясняет, что в этой борьбе участвуют три разные группы. Одну из них, в которую якобы входит Дрисколл, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс — его близкий друг и одноклассник. Вторую группу, более влиятельную ― госсекретарь Марко Рубио. Представители этой группы, как ожидается, примут участие во встрече с представителями Украины и Европы в Париже 13 декабря.

Однако ведущую роль в мирных переговорах сейчас играет «бизнес-группа», куда входят спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер, пишет издание.

В Белом доме утверждают, что администрация США «действует согласованно» в вопросе урегулирования на Украине, несмотря на желание СМИ «раздуть скандал». Дэн Дрисколл «оказал большую помощь, собрав отзывы украинцев с целью выработки соглашения», заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она также добавила, что президент США Дональд Трамп «чрезвычайно доволен» работой Пита Хегсета на посту главы Пентагона.

Слухи об отставке главы Пентагона

Ветеран военных кампаний в Ираке и Афганистане Пит Хегсет был назначен министром обороны США в январе 2025 года. До этого он 10 лет проработал ведущим на телеканале Fox News.

Практически с самого начала его пребывания главой Пентагона «в воздухе витали вопросы, как долго он сможет оставаться на этом посту», отмечал CNN. В числе предполагаемых кандидатов на замену Хегсету часто упоминалось имя Дэна Дрисколла, что, по словам источников телеканала, «сильно раздражало» министра обороны.

«Он не представляет угрозы, он обаятельный и не взрывной, как Хегсет, он умеет ладить с окружающими, — охарактеризовал Дрисколла один из собеседников CNN. — Чем лучше выглядит Дрисколл, тем хуже для Хегсета».

Сам Хэгсет заявил телеканалу, что «полностью доверяет» министру армии, который «отлично справляется» со своей работой. Дрисколл назвал слухи о напряженности между ним и главой Пентагона фейком, заявив, что считает большой честью служить под началом Хегсета.

В ноябре Трамп внезапно подключил не имеющего дипломатического опыта Дрисколла к переговорам по Украине. После этого министра армии стали называть «восходящей звездой» администрации США и новым спецпосланником Трампа по Украине, возродив слухи о грядущей отставке Хегсета.

Источник CNN связал участие Дрисколла в переговорах признанием того, что у Хегсета испортились отношения с Киевом. Он несколько раз без предупреждения приостанавливал поставки американского оружия на Украину, а на одной из встреч в начале года «преждевременно» исключил членство Украины в НАТО.

Источники Telergaph описали деятельность Хегсета на посту министра обороны как «хаотичную, непрофессиональную и неэффективную». По их словам, глава Пентагона на протяжении года становился все более подозрительным и ограничил круг доверенных лиц до ближайшего окружения ― своей жены, личного адвоката и одного из помощников. По словам собеседников газеты, Хегсет теряет доверие Конгресса и некоторых представителей Белого дома.

На этом фоне Дрисколл быстро набирал популярность в администрации Трампа и пользовался все большей поддержкой европейцев благодаря своему опыту и рассудительности, отмечает издание. После визита Дэна Дрисколла на Украину Telergaph назвал его одним из главных претендентов на пост главы Пентагона вместо Хегсета, «если эта должность станет вакантной».

Бывший высокопоставленный чиновник Белого дома назвал «серьезного и проницательного» Дрисколла «полной противоположностью» Хегсета. По его словам, министр обороны пользуется доверием Белого дома и «во всем, что он делает, он приносит президенту большую пользу».

Портал The New York Sun в конце ноября заявил со ссылкой на источник в Пентагоне, что Трамп якобы «очень недоволен» Хегсетом, который «не продержится» на своем посту до конца 2026 года. «Лучшей» заменой главе Пентагона собеседник издания назвал Дэна Дрисколла.

В начале декабря консервативная активистка и давняя знакомая Хегсета Лора Лумер обвинила сотрудников аппарата Дрисколла в подготовке «военного переворота» с целью смещения главы Пентагона с его поста и замены его Дрисколлом. В военном ведомстве и Белом доме это заявление не комментировали.

Главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в середине ноября заявил, что Хегсет — «один из самых эффективных» руководителей ведомства за последние десятилетия, что «приводит в ярость его противников».