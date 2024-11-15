Ведущий телеканала Fox Пит Хегсет — неожиданный кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост министра обороны — выступал против нынешней политики Пентагона и службы женщин в армии, критиковал НАТО и «культуру пробуждения», называл современный Китай и исламизм главными угрозами «свободе в мире», а президента России Владимира Путина — «авторитарным лидером» и «сильным человеком». Цитаты ветерана американской армии, который в случае одобрения Конгрессом станет главой Минобороны США, — в подборке RTVI.

О военном конфликте России и Украины:

«Я разговаривал с консерваторами и молодыми людьми, и они сказали: да, то, что происходит на Украине, важно, но это меркнет по сравнению с преступностью, которую я вижу на своих улицах, с вокизмом (идеология осуждения различных видов дискриминации. — Прим. RTVI), который я вижу в своей культуре, с инфляцией, которую я вижу в своих карманах, с настоящей границей, о которой я беспокоюсь, — это южная граница, которая широко открыта» (в эфире телеканала Fox, февраль 2022).

«На кону стоит отпор авторитарному лидеру, который по сути говорит: „Я хочу вернуть Советский Союз, я хочу вернуть Украину, я хочу вернуть Киев“» (в эфире телеканала Fox, март 2022).

«Мы сожгли два десятилетия денег, наших лучших и талантливых людей, репутации, военного потенциала, стратегического дрейфа в Афганистане и Ираке, и теперь у нас есть соблазн сделать это снова на Украине. К счастью, пока что это не войска, а на горизонте маячит еще более серьезная угроза в лице Китая» (в интервью Shawn Ryan Show Podcast, ноябрь 2024).

«Меньше всего я хочу, чтобы мой сын отправился в Донбасс защищать восточную Украину» (в интервью Shawn Ryan Show Podcast, ноябрь 2024).

«Он (Владимир Путин. — Прим. RTVI), вероятно, не пойдет намного дальше Украины. Я не думаю, что он суицидальный маньяк, который одержим идеей устроить армагеддон посредством ядерной войны. Если Украина может защитить себя от этого — отлично, но я не хочу, чтобы американское вмешательство глубоко зашло в Европу и заставило его почувствовать, что за ним так сильно идут по пятам, что ему придется… [использовать ядерное оружие]. Потому что в самом начале он говорил о ядерном оружии» (в интервью Shawn Ryan Show Podcast, ноябрь 2024).

Об упоминаниях Путина в американских СМИ:

«Владимир Путин живет на условиях бесплатной аренды в умах наших СМИ, американских СМИ. Ни один организм, ни один субъект не сделал больше для распространения российской пропаганды и поддержки сильного человека, которым является Владимир Путин, чем наши собственные СМИ. И Дональд Трамп был счастлив троллить их на эту тему, как он продолжает это делать и по сей день, потому что они не могут противостоять этому и одержимы этим» (в эфире телеканала Fox, февраль 2022).

О нынешнем руководстве армии США:

«Сегодня наше военное руководство вслед за остальной частью страны падает с обрыва в культурный хаос и слабость. Здравомыслящие американцы борются с этим по многим направлениям, но если мы не сможем сохранить меритократию в нашей армии, мы точно проиграем во всем остальном» (из описания к книге Пита Хегсета «Война с воинами: за предательством людей, которые хранят нашу свободу»).

«Есть политические генералы, которые получили звание, играя по неправильным правилам в угоду идеологиям в Вашингтоне. И поэтому они будут заниматься любой чушью, связанной с социальной справедливостью, гендером, климатом, экстремизмом, потому что это позволит им подняться на следующий уровень и приблизит их к политическим назначенцам, которые ничего не знают о военных, кроме того, что они хотят нового первого здесь и нового первого там» (в интервью Shawn Ryan Show Podcast, ноябрь 2024).

«Я вступил в армию для борьбы с экстремистами в 2001 году. 20 лет спустя та же армия приписала к экстремистам меня. В подразделении Национальной гвардии в Вашингтоне меня посчитали экстремистом из-за татуировки» (в интервью Shawn Ryan Show Podcast, ноябрь 2024).

«Левые не участвовали в войнах. Они сидели дома и разрушали наш дом. Все они — разрушители Америки» (отрывок из книги Пита Хегсета «Война с воинами: за предательством людей, которые хранят нашу свободу»).

О переменах в американской армии:

«Прежде всего, нужно уволить председателя Объединенного комитета начальников штабов (эту должность занимает генерал Чарльз Браун, первый афроамериканец на этом посту . — Прим. RTVI) , и нужно уволить — я имею в виду, что, очевидно, нужно назначить нового министра обороны, но любой генерал, адмирал, кто угодно, кто был замешан в любом дерьме, связанным с вокизмом, должен уйти» (в интервью Shawn Ryan Show Podcast, ноябрь 2024).

, и нужно уволить — я имею в виду, что, очевидно, нужно назначить нового министра обороны, но любой генерал, адмирал, кто угодно, кто был замешан в любом дерьме, связанным с вокизмом, должен уйти» (в интервью Shawn Ryan Show Podcast, ноябрь 2024). «Люди не хотят служить, потому что не верят, что высшее командование будет исходить из их интересов в бою. <…> Это доверие подорвано. И нужно восстановить это доверие, поставив на эти должности серьезных бойцов, которые не собираются угождать социально корректному мусору» (в интервью Shawn Ryan Show Podcast, ноябрь 2024).

О женщинах в армии:

«Я прямо говорю, что мы не должны допускать женщин на боевые должности. Это не сделало нас более эффективными, это не сделало нас более смертоносными, это усложнило боевые действия. <…> Мы все служили с женщинами, и они великолепны. Просто наши институты не должны поощрять это в тех местах, где традиционно — не традиционно — в течение всей истории человечества мужчины на этих должностях были более способными» (в интервью Shawn Ryan Show Podcast, ноябрь 2024).

О НАТО:

«Почему Америка, европейский «экстренный номер» на протяжении прошлого столетия, должна слушать самодовольные и бессильные страны, которые просят нас соблюдать устаревшие и односторонние меры обороны, которым они больше не соответствуют? <…> Возможно, если бы страны НАТО действительно потратились на собственную оборону — но они этого не делают. Они просто кричат ​​о правилах, потроша свои армии и взывая к Америке о помощи» (отрывок из книги Пита Хегсета «Война с воинами: за предательством людей, которые хранят нашу свободу»).

О Китае:

«Китай создает армию, специально предназначенную для победы над Соединенными Штатами Америки, это их стратегическая цель. <…> У них есть полный спектр долгосрочных перспектив не только регионального, но и глобального господства… А у нас головы в задницах» (в интервью Shawn Ryan Show Podcast, ноябрь 2024).

Об исламизме:

«Я полностью понимаю разницу между «мирными» мусульманами и исламистскими мусульманами. У меня много близких друзей-мусульман… <…> Но они в осаде. После коммунистических китайцев и их глобальных амбиций исламизм является самой опасной угрозой свободе в мире» (отрывок из книги Пита Хегсета «Американский крестовый поход: наша борьба за свободу»).

О призыве Трампа к «прекращению въезда» мусульман в США:

«В декабре 2015 года кандидат Дональд Трамп призвал к «тотальному и полному закрытию въезда мусульман в Соединенные Штаты, пока представители нашей страны не поймут, что, черт возьми, происходит!» Он был прав тогда и, придя к власти, попытался ввести более индивидуальный запрет для некоторых стран с большим количеством исламистов. <…> За исключением президента Трампа, наши лидеры по-прежнему не воспринимают угрозу исламизма всерьез» (отрывок из книги Пита Хегсета «Американский крестовый поход: наша борьба за свободу»).

Об Израиле:

«Я действительно начал ценить еврейское наследие и еврейское государство. Я понимаю, насколько мы геополитически связаны и насколько важно, чтобы мы поддерживали такого сильного союзника. <…> Это не какая-то мистическая земля, которую можно игнорировать. Это история избранного Богом народа» (Jewish Press, 2016).

О стене на границе с Мексикой:

«Стена — это часть заявления о том, что вы не сможете въехать в нашу страну, если не докажете, что вы беженец» (в эфире телеканала Fox, 2018).

О «нереальности» микробов:

«Кажется, я не мыл руки десять лет. <…> Микробы не существуют. Я их не вижу, значит они не существуют» (в эфире телеканала Fox, 2019).

Позже Хегсет рассказал USA Today, что это была шутка: «Мы живем в обществе, где люди ходят с флаконами Purell (санитайзер для рук. — Прим. RTVI) в карманах и дезинфицируют 19 000 раз в день, как будто это спасет им жизнь. Я забочусь о себе и все такое, но я не зацикливаюсь на всем постоянно».