Избранный 47-й президент США Дональд Трамп продолжает называть имена кандидатов на высшие посты в своей будущей администрации. Накануне он озвучил претендентов на должности руководителей ЦРУ, Пентагона и Министерства внутренней безопасности, которые займут их в случае одобрения Конгрессом. Кого Трамп ждет в своей администрации и чем в ней будет заниматься миллиардер Илон Маск — в материале RTVI.

Во главе ЦРУ — близкий союзник Трампа

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) при Дональде Трампе должен возглавить бывший директор Национальной разведки США и бывший член Палаты представителей от Республиканской партии Джон Рэтклифф. Он станет первым человеком, занимавшим оба ключевых поста в сфере разведки США, отметил Трамп.

J. Scott Applewhite / AP

По словам избранного президента, Рэтклифф «разоблачил сговор» предвыборной кампании Хиллари Клинтон о предполагаемом вмешательстве российских спецслужб в американские выборы 2016 года, а также был единственным из сотрудников разведки, кто говорил «правду американским гражданам» о скандальных данных в ноутбуке сына Джо Байдена Хантера.

Рэтклифф занимал пост директора Национальной разведки США во время первого президентского срока Трампа и зарекомендовал себя как близкий союзник избранного президента. После ухода из правительства он продолжил придерживаться политических позиций республиканца.

В феврале 2023 года Рэтклифф раскритиковал политику Байдена в отношении российско-украинского конфликта и охарактеризовал ее фразой: «Украина прежде всего, Огайо — в последнюю очередь».

Как отмечает Politico, кандидатура Рэтклиффа на пост главы ЦРУ вряд ли столкнется с большим сопротивлением Конгресса, так как возглавляемый республиканцами Сенат уже утверждал его на должность директора Национальной разведки в мае 2020 года — тогда одним из главных его недостатков было отсутствие опыта работы в разведке, которым теперь он обладает.

Из телевизора в Минобороны

Решение Дональда Трампа выдвинуть на должность главы Пентагона ведущего телеканала Fox и ветерана Национальной гвардии США Пита Хегсета вызвало в стране крайне неоднозначную реакцию. У Хегсета нет опыта работы в Минобороны и правительстве за исключением военной службы — он служил в Афганистане и Ираке.

Zuma / TASS

«Пит — сильный, умный человек, он искренне верит в принцип „Америка прежде всего“… С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», — написал будущий президент США.

Ранее ожидалось, что Трамп выберет на роль главы Минобороны «тяжеловеса» в сфере обороны — например, председателя Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майка Роджерса, пишет Politico.

Важную роль в выборе Хегсета сыграла книга телеведущего «Война с нашими воинами», объяснил Трамп. «Книга рассказывает о предательстве левых по отношению к нашим воинам и о том, как мы должны вернуть нашу армию к меритократии, смертоносности, ответственности и совершенству», — сказано в заявлении республиканца.

Хегсет был одним из первых сторонников Трампа, когда тот баллотировался в президенты США в 2016 году и его резко критиковали многие видные республиканцы — включая сенатора от Флориды Марко Рубио, главного кандидата на пост государственного секретаря во второй администрации Трампа.

В свой первый президентский срок республиканец рассматривал кандидатуру Хегсета на пост министра по делам ветеранов, но в итоге отдал пост Дэвиду Шулкину. Тогда же телеведущий попал в скандал, связанный с обвинениями во вмешательстве в систему военного правосудия — он обратил внимание президента Трампа на возможность помилования нескольких американских военнослужащих, осужденных за военные преступления.

У Хегсета есть многочисленные татуировки, включая изображение Иерусалимского креста. Из-за него телеведущего обвиняли в симпатиях к националистам, что он отрицал.

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Еще одна работа для Маска

Миллиардер Илон Маск возглавит новое ведомство при Дональде Трампе — Департамент эффективности государственного управления. Управлять им он будет вместе с республиканцем Вивеком Рамасвами, бывшим конкурентом Трампа по праймериз.

Evan Vucci / AP

Департамент займется сокращением расходов на федеральное правительство и избыточного регулирования, устранением правительственной бюрократии, а также реструктуризацией федеральных агентств, говорится в заявлении Трампа. Аббревиатура ведомства — DOGE (Department of Government Efficiency) — отсылает к мему с собакой породы сиба-ину по имени Кабосу и к названию криптовалюты Dogecoin, которую поддерживает Маск.

Избранный президент объявил новый департамент «потенциально, „Манхэттенским проектом“ нашего времени» — в рамках этого проекта в XX веке в США создали атомную бомбу. Работа Маска и Рамасвами закончится к 4 июля 2026 года, а более эффективное правительство с меньшей бюрократией станет «прекрасным подарком» США к 250-летию подписания Декларации независимости, обещает Трамп.

Илон Маск, которого Трамп назвал «Великим» (the Great Elon Musk), в ответ на назначение написал: «Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии!» Миллиардер пообещал публиковать в сети информацию о работе его департамента «для обеспечения максимальной прозрачности» и создать рейтинг лидеров по «самым безумно глупым» налоговым тратам.

Кроме того, глава Tesla поделился несколькими мемами: на одном из них Маск смотрит на Белый дом сквозь лупу, на другом — вместе с Рамасвами допрашивает, вероятно, американских госслужащих, чем именно они занимаются.

Коллега «царя границ»

На пост главы Министерства внутренней безопасности Дональд Трамп выдвинул губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм — ярую сторонницу избранного президента. Во время предвыборной кампании республиканца она считалась главным претендентом на место вице-президента, но попала в скандал: Ноэм раскритиковали за отрывок из ее автобиографии, где она рассказала, что застрелила своего 14-месячного пса Крикета, так как он не проявлял навыки охотника.

Jim Lo Scalzo / EPA / TASS

Трамп заявил, что Ноэм будет сотрудничать с «царем границ» Томом Хоманом. «Она сыграет важную роль в нашей миссии по восстановлению безопасности Америки», — подчеркнул избранный президент.

Будучи губернатором Ноэм несколько раз отправляла войска Национальной гвардии Южной Дакоты на границу Техаса и Мексики, которую сама называла «зоной боевых действий». «Основной задачей этих солдат будет строительство стены, чтобы остановить поток нелегальных иммигрантов, наркокартелей и торговлю людьми в Соединенные Штаты Америки», — говорила она.

Уолтц вместо Салливана

Конгрессмен от штата Флорида Майк Уолтц стал основным кандидатом Дональда Трампа на пост советника президента США по национальной безопасности — один из ключевых в Белом доме. С января 2021 года эту должность занимает Джейк Салливан.

Zuma / TASS

«Майк — первый „зеленый берет“, избранный в Конгресс, до этого служил в Белом доме и Пентагоне», — отметил Трамп. В Белом доме Уолтц будет курировать военные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, а также возглавит разработку планов противодействия масштабному наращиванию военной мощи Китая.

Ранее Уолтц критиковал внешнюю политику Байдена, в частности — вывод американских войск из Афганистана в 2021 году. Во время первого президентского срока Трампа Уолтц был частым гостем Белого дома, консультируя республиканца по вопросам национальной безопасности.

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Новый посол в Израиле

Послом США в Израиле при Дональде Трампе должен стать Майк Хакаби, бывший губернатор Арканзаса и кандидат в президенты США в 2008 году. «Майк будет неустанно трудиться ради установления мира на Ближнем Востоке!» — говорится в заявлении избранного президента.

Oded Balilty / AP

Хакаби никогда не занимал дипломатическую или государственную должность в администрации США, хотя ранее встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и, как пишет Politico, уже рассматривался в 2016 году на высший дипломатический пост США в Израиле — одну из самых важных и деликатных дипломатических должностей в американском правительстве.

Ярый сторонник Израиля, Хакаби поддерживает усилия израильского правительства по расширению еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, а в 2008 году утверждал, что «не существует такого понятия, как палестинец».

Выбор Хакаби послом США в Израиле, скорее всего, не столкнется с большим сопротивлением со стороны своих коллег-республиканцев, считает Politico, и может стать сигналом для будущей политики США в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

Посланник мира и главный юрист

Дональд Трамп озвучил еще двух кандидатов на посты в своей администрации: инвестор и филантроп Стивен Уиткофф станет специальным посланником на Ближнем Востоке, а адвокат предвыборной кампании Республиканской партии Уильям Макгинли займет должность юридического консультанта Белого дома.

Jabin Botsford / The Washington Post / AP

Неясно, какую именно роль будет играть специальный посланник по Ближнему Востоку при Трампе, поскольку специальные посланники не являются классическими дипломатами, отмечает Politico.

Макгинли же будет у руля одной из самых влиятельных должностей в Белом доме. Будущему советнику Трампа предстоит давать юридические консультации по вопросам политики, правительственной этики, надзора Конгресса и полномочий президента. Ожидается, что Макгинли станет основным посредником между Трампом и Министерством юстиции США, пишет Politico.

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