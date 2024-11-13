Избранный 47-й президент США Дональд Трамп продолжает называть имена кандидатов на высшие посты в своей будущей администрации. Накануне он озвучил претендентов на должности руководителей ЦРУ, Пентагона и Министерства внутренней безопасности, которые займут их в случае одобрения Конгрессом. Кого Трамп ждет в своей администрации и чем в ней будет заниматься миллиардер Илон Маск — в материале RTVI.

Во главе ЦРУ — близкий союзник Трампа

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) при Дональде Трампе должен возглавить бывший директор Национальной разведки США и бывший член Палаты представителей от Республиканской партии Джон Рэтклифф. Он станет первым человеком, занимавшим оба ключевых поста в сфере разведки США, отметил Трамп.

По словам избранного президента, Рэтклифф «разоблачил сговор» предвыборной кампании Хиллари Клинтон о предполагаемом вмешательстве российских спецслужб в американские выборы 2016 года, а также был единственным из сотрудников разведки, кто говорил «правду американским гражданам» о скандальных данных в ноутбуке сына Джо Байдена Хантера.

Рэтклифф занимал пост директора Национальной разведки США во время первого президентского срока Трампа и зарекомендовал себя как близкий союзник избранного президента. После ухода из правительства он продолжил придерживаться политических позиций республиканца.

В феврале 2023 года Рэтклифф раскритиковал политику Байдена в отношении российско-украинского конфликта и охарактеризовал ее фразой: «Украина прежде всего, Огайо — в последнюю очередь».

Как отмечает Politico, кандидатура Рэтклиффа на пост главы ЦРУ вряд ли столкнется с большим сопротивлением Конгресса, так как возглавляемый республиканцами Сенат уже утверждал его на должность директора Национальной разведки в мае 2020 года — тогда одним из главных его недостатков было отсутствие опыта работы в разведке, которым теперь он обладает.

Из телевизора в Минобороны

Решение Дональда Трампа выдвинуть на должность главы Пентагона ведущего телеканала Fox и ветерана Национальной гвардии США Пита Хегсета вызвало в стране крайне неоднозначную реакцию. У Хегсета нет опыта работы в Минобороны и правительстве за исключением военной службы — он служил в Афганистане и Ираке.

«Пит — сильный, умный человек, он искренне верит в принцип „Америка прежде всего“… С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», — написал будущий президент США.

Ранее ожидалось, что Трамп выберет на роль главы Минобороны «тяжеловеса» в сфере обороны — например, председателя Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майка Роджерса, пишет Politico.

Важную роль в выборе Хегсета сыграла книга телеведущего «Война с нашими воинами», объяснил Трамп. «Книга рассказывает о предательстве левых по отношению к нашим воинам и о том, как мы должны вернуть нашу армию к меритократии, смертоносности, ответственности и совершенству», — сказано в заявлении республиканца.

Хегсет был одним из первых сторонников Трампа, когда тот баллотировался в президенты США в 2016 году и его резко критиковали многие видные республиканцы — включая сенатора от Флориды Марко Рубио, главного кандидата на пост государственного секретаря во второй администрации Трампа.

В свой первый президентский срок республиканец рассматривал кандидатуру Хегсета на пост министра по делам ветеранов, но в итоге отдал пост Дэвиду Шулкину. Тогда же телеведущий попал в скандал, связанный с обвинениями во вмешательстве в систему военного правосудия — он обратил внимание президента Трампа на возможность помилования нескольких американских военнослужащих, осужденных за военные преступления.

У Хегсета есть многочисленные татуировки, включая изображение Иерусалимского креста. Из-за него телеведущего обвиняли в симпатиях к националистам, что он отрицал.

Еще одна работа для Маска

Миллиардер Илон Маск возглавит новое ведомство при Дональде Трампе — Департамент эффективности государственного управления. Управлять им он будет вместе с республиканцем Вивеком Рамасвами, бывшим конкурентом Трампа по праймериз.

Департамент займется сокращением расходов на федеральное правительство и избыточного регулирования, устранением правительственной бюрократии, а также реструктуризацией федеральных агентств, говорится в заявлении Трампа. Аббревиатура ведомства — DOGE (Department of Government Efficiency) — отсылает к мему с собакой породы сиба-ину по имени Кабосу и к названию криптовалюты Dogecoin, которую поддерживает Маск.

Избранный президент объявил новый департамент «потенциально, „Манхэттенским проектом“ нашего времени» — в рамках этого проекта в XX веке в США создали атомную бомбу. Работа Маска и Рамасвами закончится к 4 июля 2026 года, а более эффективное правительство с меньшей бюрократией станет «прекрасным подарком» США к 250-летию подписания Декларации независимости, обещает Трамп.

Илон Маск, которого Трамп назвал «Великим» (the Great Elon Musk), в ответ на назначение написал: «Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии!» Миллиардер пообещал публиковать в сети информацию о работе его департамента «для обеспечения максимальной прозрачности» и создать рейтинг лидеров по «самым безумно глупым» налоговым тратам.

Кроме того, глава Tesla поделился несколькими мемами: на одном из них Маск смотрит на Белый дом сквозь лупу, на другом — вместе с Рамасвами допрашивает, вероятно, американских госслужащих, чем именно они занимаются.

Коллега «царя границ»

На пост главы Министерства внутренней безопасности Дональд Трамп выдвинул губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм — ярую сторонницу избранного президента. Во время предвыборной кампании республиканца она считалась главным претендентом на место вице-президента, но попала в скандал: Ноэм раскритиковали за отрывок из ее автобиографии, где она рассказала, что застрелила своего 14-месячного пса Крикета, так как он не проявлял навыки охотника.

Трамп заявил, что Ноэм будет сотрудничать с «царем границ» Томом Хоманом. «Она сыграет важную роль в нашей миссии по восстановлению безопасности Америки», — подчеркнул избранный президент.

Будучи губернатором Ноэм несколько раз отправляла войска Национальной гвардии Южной Дакоты на границу Техаса и Мексики, которую сама называла «зоной боевых действий». «Основной задачей этих солдат будет строительство стены, чтобы остановить поток нелегальных иммигрантов, наркокартелей и торговлю людьми в Соединенные Штаты Америки», — говорила она.

Уолтц вместо Салливана

Конгрессмен от штата Флорида Майк Уолтц стал основным кандидатом Дональда Трампа на пост советника президента США по национальной безопасности — один из ключевых в Белом доме. С января 2021 года эту должность занимает Джейк Салливан.

«Майк — первый „зеленый берет“, избранный в Конгресс, до этого служил в Белом доме и Пентагоне», — отметил Трамп. В Белом доме Уолтц будет курировать военные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, а также возглавит разработку планов противодействия масштабному наращиванию военной мощи Китая.

Ранее Уолтц критиковал внешнюю политику Байдена, в частности — вывод американских войск из Афганистана в 2021 году. Во время первого президентского срока Трампа Уолтц был частым гостем Белого дома, консультируя республиканца по вопросам национальной безопасности.

Новый посол в Израиле

Послом США в Израиле при Дональде Трампе должен стать Майк Хакаби, бывший губернатор Арканзаса и кандидат в президенты США в 2008 году. «Майк будет неустанно трудиться ради установления мира на Ближнем Востоке!» — говорится в заявлении избранного президента.

Хакаби никогда не занимал дипломатическую или государственную должность в администрации США, хотя ранее встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и, как пишет Politico, уже рассматривался в 2016 году на высший дипломатический пост США в Израиле — одну из самых важных и деликатных дипломатических должностей в американском правительстве.

Ярый сторонник Израиля, Хакаби поддерживает усилия израильского правительства по расширению еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, а в 2008 году утверждал, что «не существует такого понятия, как палестинец».

Выбор Хакаби послом США в Израиле, скорее всего, не столкнется с большим сопротивлением со стороны своих коллег-республиканцев, считает Politico, и может стать сигналом для будущей политики США в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

Посланник мира и главный юрист

Дональд Трамп озвучил еще двух кандидатов на посты в своей администрации: инвестор и филантроп Стивен Уиткофф станет специальным посланником на Ближнем Востоке, а адвокат предвыборной кампании Республиканской партии Уильям Макгинли займет должность юридического консультанта Белого дома.

Неясно, какую именно роль будет играть специальный посланник по Ближнему Востоку при Трампе, поскольку специальные посланники не являются классическими дипломатами, отмечает Politico.

Макгинли же будет у руля одной из самых влиятельных должностей в Белом доме. Будущему советнику Трампа предстоит давать юридические консультации по вопросам политики, правительственной этики, надзора Конгресса и полномочий президента. Ожидается, что Макгинли станет основным посредником между Трампом и Министерством юстиции США, пишет Politico.