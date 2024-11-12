Дональд Трамп победил на выборах и активно готовится вернуться в Белый дом. Избранному 47-му президенту США нужна команда, которую он сейчас активно собирает. Трамп уже раскрыл имена нескольких политиков, которые будут помогать ему следующие четыре года, но большая часть должностей еще на рассмотрении у республиканца. О том, кто может войти в администрацию 47-го президента, — в материале RTVI.

«Ледяная дева»: глава администрации

Большая часть будущего кабинета Трампа покрыта завесой тайны, однако избранный 47-й президент потихоньку начал объявлять, кто и какие должности займет.

Первой стала 67-летняя Сьюзи Уайлс, которая руководила предвыборной кампанией Дональда Трампа. Она продолжит свою работу, но уже в качестве главы аппарата Белого дома. Политик из Флориды будет первой женщиной в истории США на этом посту.

«Сьюзи — жесткая, умная, прогрессивная, ею все восхищаются и ее уважают. Она продолжит неустанно работать, чтобы снова сделать Америку великой. Сьюзи любит оставаться в тени», — заявил избранный 47-й президент.

Республиканец уже дал ей прозвище «Ледяная дева», однако у Уайлс неплохие отношения с Демпартией. Член палаты представителей от Флориды, демократ Джаред Московиц отметил, что она «хорошо послужит стране».

«Царь границ»: в ответе за мигрантов

Вторым политиком, который обзавелся постом в кабинете Трампа, оказался Том Хоман. Во время первого срока республиканца он был исполняющим обязанности директора миграционной и таможенной полиции США (ICE). Сейчас же Хоман станет «царем границ» («border czar»), как его окрестил 47-й президент.

«Я рад объявить, что бывший директор ICE и ярый сторонник пограничного контроля Том Хоман присоединится к администрации и будет отвечать за границы нашей страны («царь границ»), включая, помимо прочего, южную и северную границы, а также всю морскую и авиационную безопасность», — написал Трамп в Truth Social.

Как рассказал избранный президент, он знает Хомана уже давно, и «нет никого лучше», кто мог бы позаботиться об американской границе. В его обязанности также будет входить депортация нелегалов на родину, добавил Трамп.

Сам Том Хоман уже успел раскритиковать города-убежища, назвав их «убежищами для преступников», а на Национальном съезде республиканцев в июле напрямую призвал нелегалов собирать вещи.

«У меня есть послание миллионам нелегальных иммигрантов, которых [президент США] Джо Байден впустил в нашу страну в нарушение федерального закона: вам лучше начать паковать чемоданы прямо сейчас», — сказал он со сцены в Милуоки.

«Америка на первом месте»: постпред при ООН

Третьим раскрытым постом оказалась должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. Здесь Дональд Трамп сделал ставку на члена Палаты представителей от Нью-Йорка 40-летнюю Элиз Стефаник.

«Для меня большая честь выдвинуть председателя Элиз Стефаник на должность постпреда США при ООН в моем кабинете. Элиз невероятно сильная, жесткая и умная сторонница движения «Америка на первом месте»», — сказал Трамп CNN.

Как отмечает телеканал, конгрессвумен из Нью-Йорка — четвертая по рангу республиканка в Палате представителей. Она была верным союзником избранного 47-го президента, а также основным сборщиком средств для Республиканской партии.

В Палату представителей Стефаник избралась в 2014 году, когда ей было 30 лет, став на тот момент самой молодой женщиной в Конгрессе. Она поддерживала Трампа в 2019-м во время слушаний по импичменту, а также выступила в поддержку республиканца, когда тот проиграл выборы 2020 года.

Кто на новенького: неофициальные пополнения

11 ноября список пополнился еще двумя политиками, но пока неофициально. Так, ожидается, что главный советник Трампа по вопросам миграции Стивен Миллер станет замглавы администрации по политическим вопросам. Во время первого срока республиканца Миллер был одним из главных сторонников более жесткой миграционной политики, а также «ведущим архитектором» массовой депортации нелегалов, пишет CNN.

Избранный вице-президент Джей Ди Вэнс уже поздравил его в соцсети Х, хотя сам 47-й глава государства еще не объявлял о назначении Миллера.

«Это еще один фантастический выбор президента. Поздравляю Стивена Миллера», — написал Вэнс.

Советником же по нацбезопасности может стать член Палаты представителей от Флориды Майк Уолтц, отмечает The Wall Street Journal. Сейчас эту должность в администрации Байдена занимает Джейк Салливан. Как отмечает издание, эта позиция — одна из ключевых в Белом доме, поскольку координирует работу всех ведомств, которые связаны с национальной безопасностью.

Ни сам конгрессмен, ни Дональд Трамп пока не подтвердили эту информацию. Республиканская администрация и сам Уолтц в случае, если все-таки войдет в кабинет, столкнутся с продолжающимся военным конфликтом на Украине и войной между Израилем и ХАМАС.

«Ястреба» в госсекретари

Другим ключевым постом в Белом доме остается должность главы Госдепартамента. И здесь, судя по всему, Трамп остановил свой выбор на еще одном выходце из Флориды — сенаторе от этого штата Марко Рубио, пишет The New York Times. При этом источники издания предупреждают — избранный президент все еще может передумать в последнюю минуту.

С момента, как Рубио был избран в Сенат в 2010 году, он занимал весьма жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Так, при первом сроке Трампа Рубио начал поддерживать курс, который был призван помочь США лучше конкурировать с китайской экономикой, а в 2020-м стал одним из авторов законопроекта, с помощью которого пытался предотвратить импорт китайских товаров, произведенных с использованием принудительного труда уйгуров. В 2019 году он помог убедить Трампа ввести жесткие санкции против Венесуэлы.

Несмотря на то, что ранее Марко Рубио достаточно жестко высказывался в отношении России, он может поддержать план 47-го президента «оказать давление на Украину», чтобы завершить конфликт, отмечает NYT.

«Что касается Украины, кто хочет ***** [военного конфликта]? Дональд Трамп хочет, чтобы она завершилась. Как бизнесмен, он не будет говорить о тактике, которая приведет к этой цели. Но я не понимаю, почему бы нам не хотеть завершения ***** [военного конфликта]», — сказал Рубио.

Он добавил, что ситуация зашла в тупик, которую надо разрешить, отметив, что речь идет о здравом смысле.

ЦРУ и Пентагон за завесой

Еще два важных поста в будущей администрации — директора Центрального разведывательного управления и министра обороны. О фаворитах Трампа на эти должности мало что известно. Однако, по информации источников CBS News, возглавить ЦРУ может директор Национальной разведки при первом сроке республиканца Джон Рэтклифф.

А вот с главой Пентагона все сложнее. Изначально источники телеканала сообщали, что в качестве претендента был выдвинут экс-госсекретарь Майк Помпео, но Трамп опроверг эту информацию.

«Я не буду приглашать бывшего постпреда [в ООН] Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая сейчас находится в стадии формирования», — написал избранный президент в Truth Social.

Антиваксер в Минздраве

Различные теории строятся и вокруг должности министра здравоохранения, но самая популярная сейчас — кандидатура племянника 35-го президента США Джона Кеннеди Роберта Кеннеди-младшего. CBS News со ссылкой на источники сообщал, что он находится в шорт-листе.

Кеннеди-младший участвовал в президентских выборах в качестве независимого кандидата, но позже снялся с гонки в пользу Трампа. При этом изначально баллотировался от Демократической партии.

«Уверен, если бы я захотел стать министром здравоохранения и социальных служб, президент бы боролся изо всех сил, чтобы это произошло», — заявил он в преддверии выборов.

При этом 8 ноября агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Кеннеди-младший рассматривает резюме кандидатов на высокопоставленные должности в сфере здравоохранения при новой администрации.

Бывший кандидат в президенты изначально был известен как юрист о борьбе с экологическими проблемами. Однако с течением времени все чаще стал критиковать вакцинацию, особенно от коронавируса, даже прибегая к теориям заговора.