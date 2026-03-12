Чеченская Республика стала единственным регионом России, где потребление алкоголя практически сошло на нет, достигнув минимальных показателей за всю историю наблюдений. Как следует из анализа данных статистики, проведенного РИА Новости, в течение 12 месяцев до конца февраля в республике было выпито всего 40 мл спиртного на душу населения.
В тройку регионов с самым низким потреблением также вошли две соседние республики Северного Кавказа: Ингушетия с показателем 0,6 литра и Дагестан, где на одного жителя приходится 0,9 литра в год. Замыкают пятерку лидеров трезвости Кабардино-Балкария (2,1 литра) и Карачаево-Черкесия (2,65 литра).
Умеренное потребление, не превышающее пяти литров в год, зафиксировано еще в нескольких регионах. Среди них:
- Ставропольский край (3,5 литра),
- Тыва (4,3 литра),
- Северная Осетия (4,5 литра),
- Москва (4,9 литра),
- Ростовская область (4,99 литра).
Для сравнения:
- в Санкт-Петербурге этот показатель составляет 6,2 литра,
- в Новосибирской области — 8,12 литра,
- в Татарстане — почти 9 литров,
- в Свердловской области — более 10 литров.
В целом по России потребление алкоголя на душу населения демонстрирует тенденцию к снижению. По итогам февраля этот показатель опустился до 7,87 литра за последние 12 месяцев против 8,39 литра годом ранее.
При этом в 2024 году Росалкогольтабакрегулирование зафиксировало рекордные показатели потребления алкоголя в стране: к ноябрю оно увеличилось на 21% (без учета пива, которое стали употреблять на 40% чаще). В конце того же года российские власти выступили с инициативой запрета продажи самогонных аппаратов, чтобы снизить уровень употребления спиртных напитков.