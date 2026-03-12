Чеченская Республика стала единственным регионом России, где потребление алкоголя практически сошло на нет, достигнув минимальных показателей за всю историю наблюдений. Как следует из анализа данных статистики, проведенного РИА Новости, в течение 12 месяцев до конца февраля в республике было выпито всего 40 мл спиртного на душу населения.

В тройку регионов с самым низким потреблением также вошли две соседние республики Северного Кавказа: Ингушетия с показателем 0,6 литра и Дагестан, где на одного жителя приходится 0,9 литра в год. Замыкают пятерку лидеров трезвости Кабардино-Балкария (2,1 литра) и Карачаево-Черкесия (2,65 литра).

Умеренное потребление, не превышающее пяти литров в год, зафиксировано еще в нескольких регионах. Среди них:

Ставропольский край (3,5 литра),

Тыва (4,3 литра),

Северная Осетия (4,5 литра),

Москва (4,9 литра),

Ростовская область (4,99 литра).

Для сравнения:

в Санкт-Петербурге этот показатель составляет 6,2 литра,

в Новосибирской области — 8,12 литра,

в Татарстане — почти 9 литров,

в Свердловской области — более 10 литров.

В целом по России потребление алкоголя на душу населения демонстрирует тенденцию к снижению. По итогам февраля этот показатель опустился до 7,87 литра за последние 12 месяцев против 8,39 литра годом ранее.

При этом в 2024 году Росалкогольтабакрегулирование зафиксировало рекордные показатели потребления алкоголя в стране: к ноябрю оно увеличилось на 21% (без учета пива, которое стали употреблять на 40% чаще). В конце того же года российские власти выступили с инициативой запрета продажи самогонных аппаратов, чтобы снизить уровень употребления спиртных напитков.