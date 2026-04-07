Профильные военные ресурсы сообщили о новом украинском морском беспилотнике, замеченном во время попытки удара по российской военно-морской базе в Новороссийске. Один из таких аппаратов был уничтожен на подступах к порту.

На видеозаписях, распространенных российскими околовоенными блогами, видно, как беспилотный катер движется в составе группы ударных дронов, направляющихся к базе. Аппарат, ранее не демонстрировавшийся Украиной и не описанный в открытых источниках, был поражен барражирующим боеприпасом «Ланцет» до достижения цели. После удара произошел вторичный взрыв.

По имеющимся данным, беспилотник мог быть оснащен несколькими навигационными системами, включая спутниковую, а также взрывчатым зарядом. Отдельно отмечается наличие дистанционно управляемой пулеметной установки на корпусе, которая, как предполагается, предназначена для защиты аппарата при приближении к цели.

Украинский или французский БЭК



Турель на «новом украинском» катере до степени смешения похожа на разработку французской компании Nexter (например NARWHAL 20A), обратил внимание RTVI. Она устанавливается на различные типы кораблей, включая патрульные катера, фрегаты и авианосцы.

В базовой конфигурации NARWHAL состоит из гиростабилизированной установки, вооруженной 20-мм пушкой, дневной камеры (возможно наличие ночной камеры) и системы управления огнем, которая дистанционно управляется с панели управления, что позволяет оператору управлять системой, осуществлять захват и сопровождение цели, а также открывать огонь. Обеспечивает вращение на 360° по азимуту и углы возвышения от +75° до -20°.

В июне 2024 года Владимир Зеленский в Париже встретился с представителями французского оборонно-промышленного комплекса. Представители украинских и французских компаний подписали соглашение о создании мощностей по производству боеприпасов по лицензии KNDS France (включает в себя компании Nexter и Krauss-Maffei Wegmann). После чего KNDS France открыла дочернее предприятие на Украине для обслуживания, ремонта и производства военной техники. Входят ли в перечень производимого вооружения беспилотные катера, не сообщалось.