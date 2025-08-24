Двое жителей Курской области получили ранения в результате обстрела: это мужчины в возрасте 38 и 43 лет. О пострадавших в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

По его словам, 24 августа было зафиксировано несколько ударов по Рыльску, повредивших жилые дома. Пострадал 38-летний местный житель, получивший слепое осколочное ранение мягких тканей левой голени.

«Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности! В случае объявления воздушной тревоги укройтесь в безопасном месте! Нет ничего дороже человеческой жизни», — обратился к населению врио губернатора.

В следующем сообщении Хинштейн уточнил, что в регионе появился второй пострадавший в результате сегодняшней серии ударов — 43-летний мужчина, которого на скорой помощи увезли в Курскую областную больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

«Желаю скорейшего выздоровления, наши медики сделают для этого всё возможное!» — написал глава региона.

По его словам, при обстреле пострадали один многоквартирный и 11 частных домов, у которых повреждены фасады и выбиты окна. Кроме того, повреждения получили хозяйственные постройки, 10 гаражей и девять автомобилей. Один частный дом и расположенная на том же участке хозяйственная постройка в результате удара загорелись и были полностью уничтожены огнем.

«На местах работают оперативные службы. Комиссия зафиксирует все повреждения — поможем с восстановлением имущества. Ситуацию держу на контроле», — заверил жителей Хинштейн.

Кроме того, сообщил врио курского губернатора, при обстреле пострадал 21-летний житель села Толпино Кореневского района Курской области. Он получил рвано-ушибленные раны левого бедра, был доставлен в Рыльскую центральную районную больницу, где получил медицинскую помощь и был отправлен на амбулаторное лечение.

Напомним, минувшей ночью в результате атаки украинских беспилотников был выведен из строя трансформатор на территории Курской атомной электростанции. В ее телеграм-канале сообщалось, что повреждения нанес дрон, который при перехвате упал и взорвался, спровоцировав локальное возгорание.

«В результате блок N3 был разгружен на 50%. Пострадавших нет. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся», — уточнили на станции.

«Росэнергоатом» сообщил, что «в настоящее время на Курской АЭС в работе 3 энергоблок, 4 энергоблок в плановом ремонте, 1 и 2 энергоблоки в режиме работы без генерации». В госкорпорации добавили, что пожар был оперативно ликвидирован, и пострадавших нет.