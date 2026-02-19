Адвокат Александр Почуев обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой прекратить «сфабрикованное телеканалом и депутатами» уголовное дело в отношении его подзащитного — многоженца Ивана Сухова, у которого 17 февраля родился 31-й ребенок.

В телеграм-канале Почуев поздравил своего подзащитного с пополнением. «Вечерней Москве» он рассказал, что у многоженца родился мальчик, имя которому пока еще не выбрали.

«Иван Многоженец начал отсчет 4-го десятка в рождении своих детей на пути к цели — в 50. Осталось родить еще 19. Так держать! Всем бы мужикам так!!!», — написал он.

В связи с торжеством он предложил Бастрыкину сделать Сухову «памятный подарок», прекратив уголовное расследование по делу о домогательствах к дочери.

«Это будет долгожданным избавлением многочисленной семьи Ивана (76 человек) от террора, который ему устроили отдельные СМИ и депутаты за его социально-осознанное многоженство», — сказал он.

Почуев отметил, что дочь Сухова — Анна — оклеветала отца «под воздействием СМИ», а под удар в итоге попали все члены семьи.

«Вечерней Москве» адвокат сообщил, что уголовное дело против многоженца уже пятый месяц находится на этапе предварительного расследования. При этом Анна, по его словам, фактически не участвует в процессе: избегает следственных действий и не приходит на очные ставки.

Также, как отметил Почуев, у нее отсутствуют «достаточные доказательства вины» отца, который все это время находится под подпиской о невыезде. Он добавил, что в ответ на обвинения дочери Сухов обратился в правоохранительные органы с заявлением о клевете, однако рассмотрение этого обращения временно приостановлено.

Напомним, что в сентябре следственные органы возбудили уголовное дело в отношении Сухова по факту преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Поводом стало выступление его дочери в июне в эфире программы Первого канала «Пусть говорят», где она заявила, что с 14 лет подвергалась сексуальным домогательствам со стороны отца.

Ранее Почуев говорил, что скандал может «превзойти по популярности» дело Шурыгиной. По словам адвоката, его подзащитный узнал о предъявленных ему обвинениях из СМИ.

Сухов получил известность в интернете после выхода в декабре 2024 года интервью с журналисткой Сашей Сулим. Мужчина утверждал, что на тот момент являлся отцом 29 детей от 12 женщин.