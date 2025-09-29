Савеловский районный суд Москвы признал чеченского подростка Муслима Мурдиева виновным в совершении хулиганства группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и приговорил к 1 году и 11 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Об этом пишет РБК.

Ещё четверых фигурантов дела взяли под стражу и назначили им сроки до 3,5 лет лишения свободы.

Защитник Мурдиева — чеченский омбудсмен Мансур Солтаев — призвал суд учитывать возраст обвиняемых. По его словам, изоляция может «перечеркнуть их будущее и разрушить внутренний мир».

Другой представитель защиты подростка — адвокат Асланбек Минкаилов — во время прений сторон заявил, что в одном из эпизодов Мурдиев действовал не из хулиганских побуждений, а заступался за друга.

Минкаилов сообщил РБК, что защита подаст апелляцию на приговор. Он назвал наказание для 16-летнего подростка слишком жёстким. По словам адвоката, он не помнит таких суровых приговоров для несовершеннолетних в России.

Минкаилов уточнил, что его подзащитный, который с декабря 2023 года находится под домашним арестом, уже отбыл больше десяти месяцев срока. Согласно приговору, ему осталось провести в колонии около года.



По данным следствия, Мурдиев и четверо других подростков заранее договорились совершать хулиганские нападения. Их жертвами становились случайные прохожие. Следствие установило, что действовали они по схеме: один из группы затевал ссору, которая перерастала в драку, а остальные в это время подсказывали ему, что делать, и при необходимости тоже начинали избивать жертву.

Как утверждает следствие, в сентябре 2023 года эта группа совершила восемь таких нападений. Семь из восьми пострадавших были несовершеннолетними. Все происшествия случились в московских торговых центрах «Авиапарк» и «Дискавери», а также в парке «Ходынское поле».

Широкий общественный резонанс уголовное дело получило в декабре 2024 года после того, как на него обратил внимание глава Чечни Рамзан Кадыров. Это произошло после публикации правоохранительными органами видео с моментами нападений подростка. Комментируя ситуацию, Кадыров заявил, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и министр МВД Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах» и не контролируют ситуацию в стране. Он также выразил уверенность, что Мурдиев избежит наказания и будет освобожден, сославшись на личные переговоры с ответственными лицами.