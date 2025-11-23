Житель деревни Бирюковка Большесолдатского района Курской области, расположенного на границе с Украиной, лишился руки при детонации взрывного устройства, которое обнаружил во дворе своего частного дома. О случившемся сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, 68-летний пострадавший с «травматической ампутацией левой кисти» госпитализирован в областную больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Как именно взрывное устройство, ставшее причиной травмы, попало на деревенский двор, Хинштейн не уточнил — по его словам, оно там просто «оказалось».

«Уважаемые жители, подлые атаки врага по нашей территории продолжаются. Пожалуйста, будьте крайне внимательны и не пренебрегайте мерами безопасности!» — обратился курский губернатор к населению региона.

Схожее сообщение накануне публиковал в своем телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, житель хутора Никольский Борисовского округа наступил на взрывное устройство, которое от этого сдетонировало. Пострадавший с осколочным ранением ноги был доставлен в Борисовскую центральную районную больницу, откуда его впоследствии переведут в белгородскую горбольницу №2.

Неделю назад в подмосковном Красногорске 10-летний школьник пострадал при детонации взрывного устройства мощностью 10 граммов в тротиловом эквиваленте, которое нашел на улице и поднял. Оно было замаскировано под подарочную упаковку с прикрепленной к ней десятирублевой купюрой. Мальчику оторвало пальцы, его госпитализировали в тяжелом состоянии и прооперировали в Детском научно-клиническом центре им. Л.М. Рошаля.