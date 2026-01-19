МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Сергея Гайду. Соответствующая карточка появилась в электронной базе ведомства.

Уголовная статья, по которой разыскивают Гайду, на сайте не указана, но в апреле 2025 на него завели дело о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК).

Об этом стало известно на суде над бывшим мэром Дегтярска Вадимом Пильниковым, которому вменяли получение крупных и особо крупных взяток (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК). Он заключил досудебное соглашение, признал вину и дал показания на предполагаемых подельников, включая Гайду.

Сергей Гайда — сын экс-советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Анатолия Гайды. С 1996 по 2004 годы он возглавлял фонд «Среднеуральское агентство содействия иностранным инвестициям» и ООО «Строймонтажсервис-12», а потом перешел в областное правительство, где работал в Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Свердловской области. В марте 2014 года был назначен замминистра энергетики и ЖКХ. До 2019 года успел побывать и заместителем регионального министра по социальной политике.

Как утверждал источник «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, даже после ухода из правительства Гайда сохранил влияние и связи, благодаря которым якобы руководил Дегтярском при содействии неназванных высокопоставленных представителей правительства региона.

По версии следствия, в 2020 году он свел Пильникова с учредителем стройфирмы «Жилые кварталы» Саррафом Мамедовым и передавал мэру взятки от бизнесмена. Взамен застройщик получал муниципальные контракты на расселение аварийного жилья и поблажки при приемке работы.

За посредничество Гайда, как следует из показаний Пильникова, заработал более 1,5 млн рублей, а сам мэр — около 4,4 млн рублей в виде взяток, составлявших около 5% от суммы контрактов.

Экс-мэра Дегтярска в июне 2025 года приговорили к 10 годам колонии строгого режима с запретом занимать госдолжности на протяжении семи лет. В сентябре Свердловский облсуд удовлетворил его апелляцию и сократил срок заключения до восьми лет. Сарраф Мамедов получил два года колонии.

Гайда уехал из России еще в 2024 году — после ареста Пильникова. Уральские СМИ писали, что он может находиться в Польше.

Экс-мэр Дегтярска также дал показания на министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, которого арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) в январе 2025 года — всего через 11 дней после ухода в отставку. В декабре суд в Екатеринбурге признал его виновным в получении взяток на сумму свыше 4 млн рублей и приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 4,4 млн рублей.