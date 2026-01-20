В Якутске 16-летний подросток погиб, забравшись в танк на выставке военной техники, захваченной в зоне СВО. Гибель школьника подтвердил в своем телеграм-канале глава города Евгений Григорьев.

Несчастный случай произошел на выставке военных трофеев на территории музейного комплекса «Россия — моя история». Экспозиция открылась в ноябре ко Дню народного единства. На ней представлены образцы западной и украинской бронетехники, а также прототип российского танка Т-72 «Алеша».

«По предварительным данным, ребенка придавило тяжелой подвижной металлической деталью. На месте ЧП работают следственные органы», — сообщил Григорьев.

Он выразил соболезнования родителям погибшего подростка, а также призвал взрослых не допускать «баловства и бесконтрольных игр детей на потенциально опасных объектах».

Прокуратура Якутии проводит проверку по факту гибели ребенка, на место выехал прокурор Якутска Виктор Умеренко.

Предварительно, подросток забрался в танк через нижний люк и погиб в результате падения одной из конструкций, сообщает ведомство.

По версии следствия, школьник случайно привел в действие механизм аварийного отпускания ствола орудия, в результате чего получил смертельную черепно-мозговую травму, пишет «Якутия 24».

SakhaDay утверждает, что детей было двое, они залезли в танк через проем в отсеке снятого двигателя. «Погибший подросток снял или задел подпорку ствола, в результате чего его придавило внутри», — говорится в публикации.