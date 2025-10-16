Президент США Дональд Трамп заявил 16 октября, что глава правительства Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть. В Нью-Дели заявили, что приоритетом для страны остается «защита интересов индийских потребителей». Насколько слова Трампа соотносятся с реальностью и что ждет Россию в случае прекращения продажи нефти в Индию — об этом корреспондент RTVI поговорил с экономистом Андреем Бархотой.

Прежде всего эксперт напомнил, что у Индии и США еще не подписаны торговые соглашения. В целом отношения двух стран «чуть ли не хуже», чем у Индии и Россией, отметил экономист.

Бархота объяснил, что продажа российской нефти сейчас частично ведется в крипторежиме, скрыто. К стране-импортеру она может попасть уже не как российская после перезаливки на танкерах, на пунктах перевалки.

«И когда Трамп говорит, что запретил Индии покупать российскую нефть, это может также означать, что Индия тайно использует обходы для маркировки нефти, но при этом та же самая российская нефть поступает в нее через вот эти прокладки. Это момент очень важный», — подчеркнул эксперт.

По мнению Бархоты, вне зависимости от обещаний Трампа, в реальности ничего не изменится. Риторика президента США продиктована желанием подтолкнуть Россию к более сговорчивой позиции по мирному регулированию в Украине, убежден эксперт.

В свою очередь Индия всегда занимала устойчивую позицию в вопросах покупки российской нефти, так как Дели получает ресурс с большой скидкой, отметил Бархота. Соответственно, если Трамп намерен воплотить в жизнь свой запрет, ему нужно предложить Индии нефть по аналогичной цене. По мнению экономиста, такое вряд ли возможно.

«Поэтому я думаю, что это просто вербальная интервенция со стороны американского президента, который просто пытается повысить ставки для улучшения переговорной позиции. Ну и американская сторона хотела бы поляризовать Индию и Китай, таким образом, чтобы представить Китай совсем непримиримым оппонентом, а Индию, в принципе, более гибкой», — сказал Бархота.

Однако если нефтяные потоки будут идти в Индию скрыто, через посредников, для России ощутимо снизится выгода экспорта нефти. Будет тот же объем экспорта, только он будет еще более низкомаржинальным, считает Бархота.

«Я думаю, что в целом это не означает полный запрет на экспорт нефти в Индию, просто будет более сложный механизм, который будет юридически, крючкотворно, что называется, соблюдать требования Трампа, но по факту это все равно это будут поставки, только через посредников, определенные страны, и с меньшей маржой для России», — заявил экономист.

В целом ситуация не изменится, пока не закончится вооруженный конфликт на Украине, считает Бархота. Одним из путей спасения объемов экспорта могло бы стать расширение рынка сбыта, но сейчас сделать это сложно, так как страны, которые могли бы покупать, находятся либо слишком далеко, либо требуют посреднических схем, которые снижают маржинальность экспорта.