В Москве и Подмосковье в ночь на 13 октября ожидаются сильный дождь и мокрый снег. Об этом сообщили в ГУ МЧС по столице.

«В период с 21:00 12 октября до 9:00 13 октября в Москве ожидается сильный дождь, в ТиНАО с мокрым снегом», — говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми осадками в МЧС призвали соблюдать правила безопасности: обходить на улицах рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра, быть внимательным при управлении автомобилем и парковаться в безопасных местах.

Мэрия Москвы уточняет, что сильный дождь с мокрым снегом ожидается в ночь на 13 октября в Троицком и Новомосковском административных округах. Столичные власти просят горожан быть внимательными и осторожными, не укрываться под деревьями.

«Автомобилистам рекомендуется в такую непогоду значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили», — говорится в предупреждении мэрии.

В Гидрометцентре сообщили ТАСС, что в Московском регионе за ночь может выпасть от 8 до 13 мм осадков. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха ожидается около плюс 3-5 градусов в Москве и от нуля до плюс 5 градусов — в Подмосковье. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-восточный со скоростью 6-11 м/с.

Согласно последним прогнозам Гидрометцентра, мокрый снег и дождь ожидаются в столичном регионе также днем 13 октября, и в среду, 15 октября.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что дождь и мокрый снег вызовет североатлантический циклон «Герхард», который движется от Карелии к Москве и Подмосковье.

О том, что ближе к середине октября в столице и области может пойти дождь с мокрым снегом, ранее рассказал RTVI синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Он отметил, что осадки не приведут к образованию снежного покрова. Ильин также предположил, что более обильный снегопад пройдет в 20-х числах октября.