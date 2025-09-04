Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров официально опроверг арест министра иностранных дел страны Мурата Нуртлеу.

«Новость о задержании министра иностранных дел РК не соответствует действительности. Расцениваем это как нарушение журналистской этики и действующего законодательства нашей страны», — заявил Смадияров.

Напомним, что сегодня в телеграм-канале одного из наиболее популярных казахстанских СМИ — Orda.kz появилась новость о том, что в сразу после возвращения с саммита ШОС в Китае были задержаны министр иностранных дел страны Мурат Нуртлеу, а также бизнесмен Гаджи Гаджиев и ряд высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности страны.

Как утверждала «Орда», министра задержали дома, где был проведен обыск.

«Имена задержанных руководителей Комитета национальной безопасности мы выясняем», говорилось в публикации Orda.kz .

Кроме МИДа фактически с опровержением выступила министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, которая на своей странице в Facebook* написала пост следующего содержания: «Уважаемые коллеги! Некоторыми официальными СМИ и анонимными телеграмм каналами распространяется не подтвержденная информация относительно задержания государственных служащих».

Она напомнила, что «существует обязательство по проверке достоверности распространяемой информации, принцип презумпции невиновности, а также журналистская этика».

«В погоне за «хайповыми» подробностями, часто неподтвержденными, журналисты должны помнить, что такая информация может причинить вред гражданам и их близким родственникам, опорочить их честь и достоинство, являться по сути клеветой», — заявила Аида Балаева.

Она также призвала «коллег придерживаться обязательств, которые должны соблюдать профессиональные СМИ и журналисты» и напомнила, что «за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность».

С опровержением выступил и Комитет национальной безопасности Казахстана.

«На телеграм-канале «Orda» размещена информация о якобы задержании ряда высокопоставленных сотрудников КНБ. Комитет национальной безопасности заявляет, что данные сведения не соответствуют действительности. Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой уголовную ответственность», — говорится на официальной странице ведомства.

«»Новость» об аресте вице-премьера Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева — бред сивой кобылы. Связался с «потерпевшими» — все на месте, работают. Вбросы про аресты и обыски — чушь», — написал в своем телеграм-канале казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

Еще один казахстанский политолог, в настоящее депутат мажилиса парламента Казахстана Айдос Сарым в своем канале написал: «Интересно, сколько времени потребуется Бажкеновой и Орда.кз, чтобы как минимум опровергнуть свой фейк и принести извинения?»

В свою очередь Orda.kz продолжает настаивать на подлинности опубликованной информации, заявляя , что изданию стали известны новые подробности задержания высокопоставленных чиновников.

«Власти Казахстана и многие местные СМИ опровергают информацию о задержании министра иностранных дел Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева. Прозвучали предупреждения об уголовной ответственности. Мы располагаем точной информацией: вместе с Нуртлеу и Гаджиевым задержали нескольких высокопоставленных сотрудников Комитета нацбезопасности. Это бывший директор службы внешней разведки Аскар Амерханов, один из действующих замов председателя КНБ, а также небезызвестные Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев. Имена Жаканбаева и Каратаева стали известны после убийства оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова в Киеве. Из чего можно сделать вывод, что задержания связаны со смертью Садыкова, а также, предположительно, с устранением заместителя директора внешней разведки КНБ Бауржана Алпысова», — пишет издание.

