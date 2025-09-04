Министр культуры и информации Аида Балаева заявила, что некоторые официальные СМИ и анонимные телеграм-каналы распространяют неподтвержденную информацию относительно задержания государственных служащих.

«Необходимо помнить, что существует обязательство по проверке достоверности распространяемой информации, принцип презумпции невиновности, а также журналистская этика», — написала она в Facebook*.

Министр призвала журналистов помнить, что информация может причинить вред гражданам и их близким родственникам, опорочить их честь и достоинство, являться по сути клеветой.

«А также напоминаю, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность», — добавила Балаева.

О задержании главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу ранее сообщило издание ORDA со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, это произошло на следующий день после возвращения министра с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившего в Китае. Позднее источники в самом внешнеполитическом ведомстве заявили «Курсиву, что Нуртлеу утром 4 сентября находился на работе.

В МВД заявили Sputnik Казахстан, отвечая на вопрос о задержании государственного служащего, что «информации о задержании не поступало». Примерно также прокомментировали в департаменте полиции Астаны, отмечает агентство.

Мурат Нуртлеу занимает должность вице-премьера — главы МИД Казахстана с апреля 2023 года. Работу в ведомстве он начинал в конце 1990-х, в 2007 году перешел в Сенат, однако в 2011 году снова вернулся в МИД. С 2016 по 2019 годы Нуртлеу был послом в Эстонии и Финляндии (по совместительству), а в 2019-2021 — помощником президента Казахстана. В 2022 году занял должность первого заместителя главы КНБ.

