При начислении пособий на детей всё упирается в критерий нуждаемости, а выход из ситуации — определение «допустимых погрешностей», заявил RTVI глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Так он прокомментировал проблему, которую обозначили президенту Владимиру Путину в ходе «Итогов года».

На прямой линии с главой государства многодетная мать Гульнара Баязитова из Тюменской области поставила вопрос о справедливости принципа начисления детских пособий. Путин назвал «ошибкой» правительства снижение поддержки многодетных семей при повышении их трудового дохода.

В беседе с RTVI Нилов обратил внимание на то, что детские пособия выплачиваются исходя из принципа адресности и нуждаемости, и один из критериев для получения пособия — доход на одного члена семьи за расчетный период (не превышающий прожиточного минимума в регионе). По его словам, «сейчас критерии нуждаемости определяются постановлением правительства, и формальное его превышение даже на один рубль уже является основанием для того, чтобы пособие не выплачивать».

«Самые разные предложения звучали, но пока не найден механизм, каким образом можно было избежать лишения пособий из-за роста доходов семьи? Потому как если, например, допустить пятипроцентное превышение показателя, то будет возникать вопрос у тех, у кого 5% плюс один рубль, и мы возвращаемся к тому, от чего уходим», — отметил парламентарий.

Нилов предложил «комиссионно, на уровне каждого субъекта России в рамках деятельности Социального фонда, например, дать право принимать дополнительные решения в случае, если небольшое объективное превышение связано, например, с индексацией заработной платы».

«И комиссионно, коллегиально это решение принимается, исходя из общего имущественного состояния семьи, исходя из причин возможной отмены пособия. Это бы тогда сохранило принципы справедливости», — считает глава комитета Госдумы.

«Думаю, что после поручения президента какие-либо корректировки в этой части можно ожидать. Я вижу выход через комиссионное решение и определение максимально допустимых погрешностей установленных критериев, если причины объективно, например, доходы выросли в связи с той же плановой индексацией», — пояснил Нилов.