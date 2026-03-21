Суд удовлетворил иск советника генпрокурора России Натальи Поклонской к теле- и радиоведущему Сергею Ключенкову (Мардану) из-за распространения фейкового видео. Об этом Поклонская сообщила в своем телеграм-канале.

«Дело, конечно, “мужское” — без судебных заседаний признать ошибки и принести извинения, но получилось, что силы духа не хватило, да и ничего не стоят для ответчика такие слова, как честь, достоинство и правда», — написала советник генпрокурора.

Она выразила радость в связи с тем, что российский закон «обяжет» Мардана «принудительно вспомнить про такие простые понятия».

Согласно карточке дела, 15 октября 2025 года Поклонская подала в Гагаринский суд Москвы иск к Мардану и блогеру Игорю Егорову (Maisto). Заседания по делу, категория которого обозначена на сайте суда как «прочие исковые дела», проходили в закрытом режиме. Иск был удовлетворен 18 марта.

Поводом для обращения Поклонской в суд стало сгенерированное нейросетью видео, которое Мардан и Maisto опубликовали в своих телеграм-каналах в начале августа 2025 года.

В ролике «Поклонская» сравнивает президента России Владимира Путина с языческим богом Перуном и утверждает со ссылкой на «руны», что после Путина «над Россией будет или свет Белобога, или тень Чернобога», то есть «мир или война». Также в видео говорится о некоем «преемнике» действующего президента, который якобы может вести боевые действия с НАТО.

Поклонская назвала видео «ахинеей», связав его появление с «банальным страхом перед предстоящими парламентскими выборами».

Егоров позже признал, что ролик, «скорее всего, и правда» оказался нейросетевым. В начале марта 2026 года блогер извинился перед Поклонской и подписчиками. Егоров сообщил, что спорное видео удалено, поскольку «является недостоверным (нейросетевым фейком и монтажом)».

«Фактчекинг в наше время нужно проводить максимально внимательно и ответственно, что я обычно и делаю, но случаются вот такие неприятные промахи», — написал Егоров.

Поклонская приняла его извинения, отметив, что блогер «нашел в себе мужество признать ошибку и публично ее исправить». Мардан извинения не публиковал.

Смена имени

Разбирательство между Поклонской, Марданом и Maisto отметилось еще одним скандалом. В октябре Мардан рассказал, что в иске к нему о защите чести и достоинства Поклонская фигурирует под именем Радведа. Ведущий заявил, что, сменив «христианское имя» на «кличку», советник генпрокурора «завершила обряд раскрещивания» и преображения «в настоящую ведьму».

Поклонская обвинила Мардана в раскрытии своих персональных данных и пособничестве «преступникам, против которых ведется СВО». Советник генпрокурора пояснила, что предпринимает «специальные меры» для защиты себя и близких, поскольку с 2014 года на нее совершались покушения.

Поклонская подтвердила в интервью RTVI, что сменила имя в документах. Она отметила, что не собиралась раскрывать эту информацию публично, но «обстоятельства внесли определенные коррективы». Выбор имени Радведа Поклонская объяснила тем, что оно ей просто нравится. По словам советника генпрокурора, это имя означает «утренняя заря», «звезда».