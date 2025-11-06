Кировский районный суд Иркутска признал 35-летнюю местную жительницу виновной в применении насилия в отношении представителя власти» и оскорблении представителя власти. Она осуждена на 2 года и 7 месяцев колонии-поселения, сообщает в телеграм-канале пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Суд установил, что ночью 26 мая подсудимую, которая была за рулем Toyota Camry, остановил инспектор ДПС для проверки документов. Женщина сняла на мобильный телефон разговор с сотрудником ДПС, а в июне опубликовала видеозапись на свой странице в соцсети. Под постом был комментарий, содержащий оскорбления в адрес сотрудника правоохранительной системы, отмечает прокуратура.

Кроме того, 24 июня подсудимая нанесла телесные повреждения и укусила за руки оперуполномоченного полиции, который пытался доставить ее в дежурную часть.

Свою вину в совершении преступлений женщина признала. Кроме того, она ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Ходатайство суд рассмотрел и удовлетворил.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области отметили, что в июле 2025 года ту же женщину признали виновной в дискредитации вооруженных сил России. Суд назначил ей штраф в размере 45 тыс. руб. В 2017 году она также привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Тогда ей было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года.

В сентябре жительницу Амурской области оштрафовали на 20 тыс. рублей за то, что она покусала полицейского. По данным региональной прокуратуры, инцидент произошел в апреле. Тогда в пункт полиции поселка Прогресс доставили молодую девушку, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. В помещении служебного кабинета она схватила за волосы и укусила за плечо сотрудника правоохранительных органов.