На Шри-Ланке некоторые полицейские учат русский язык из-за большого количества российских туристов и релокантов. Об этом посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян рассказал в специальном интервью RTVI.

«Изучают русский язык и полицейские — с учетом того, что на территории островного государства находится и большое количество туристов, и так называемые — как их принято называть — релоканты, которых особенно много на юге и юго-западе страны. И в принципе это иногда помогает при осуществлении коммуникаций», — заявил Джагарян.

По его словам, продвижением русского языка занимается Русский культурный центр, который подчиняется Россотрудничеству.

«В начале января я собираюсь поехать в город Джафна — это регион на севере Шри-Ланки, который населен в основном тамилами, и там я тоже буду предлагать рассмотреть возможность организации курсов русского языка на севере острова», — добавил посол.

При этом Леван Джагарян призвал россиян в Шри-Ланке изучать местное законодательство — как миграционное, так и трудовое, «чтобы потом не было проблем» ни у них, ни у дипломатов.

Ранее посол России в Индонезии Сергей Толченов рассказал в интервью RTVI, что число российских туристов в стране выросло и к началу января может составить 200 тысяч человек.