Суд Алтайского края приговорил Виталия Манишина, известного как «политеховский» или «барнаульский» маньяк, к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве 11 женщин в период с 1989 по 2000 год, передает Следственный комитет (СК) России.

Манишин проведет первые семь лет срока в тюрьме, а оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима. Он признал вину и попросил прощения у родственников жертв своих преступлений.

Государственный обвинитель прокуратуры Алтайского края Марина Тилилицина отметила, что фигурант не может быть приговорен к пожизненному лишению свободы в связи с истечением сроков давности.

Дело «политеховского маньяка»

По версии следствия, Манишин совершил 11 убийств в период с 1989 по 2000 год. Первой его жертвой стала 17-летняя девушка, которую он подверг сексуальному насилию и задушил. Тело убитой он закопал, пытаясь скрыть преступление, указывает СК.

Издание «Толк» пишет, что несовершеннолетняя пропала в селе Зеленая Дубрава в 1989 году. Накануне она познакомилась с компанией молодых людей и поехала с ними за город. Правоохранители установили, что Манишин был последним, кто видел девушку перед исчезновением. Он остался с ней наедине, когда все остальные отправились за алкоголем.

Однако тогда улик против Манишина не обнаружили — он уверял следствие, что его знакомая отправилась домой. Труп девушки нашли в лесополосе через год.

СК отмечает, что спустя десять лет Манишин избрал новую тактику: знакомился с абитуриентками и уверял их, что окажет содействие при поступлении в учебные заведения. В итоге он обманным путем сажал девушек в автомобиль, вывозил в безлюдные места, совершал над ними насильственные действия, а затем убивал. Тела обвиняемый прятал.

По утверждению «Толка», за несколько лет в Барнауле пропало девять девушек, старшей из них было 27 лет. Они планировали поступать в политехнический университет, местное ПТУ или искали работу в ВУЗе. Как отмечает издание, всех их в последний раз видели в политехе или рядом с ним.

Еще одной жертвой обвиняемого стала мать абитуриентки Аграрного университета — 53-летняя жительница Романовского района. Как указывает следствие, Манишин обещал ей решить вопрос с поступлением дочери в ВУЗ, получил от женщины 9 тыс. рублей, а потом задушил ее.

Длительное время Манишин скрывался от правоохранительных органов, однако в результате его причастность к особо тяжким преступлениям была установлена — в мае 2023 года «политеховский маньяк» был задержан.

В ходе оперативных мероприятий фигурант подробно рассказал о своих деяниях и показал места знакомства с жертвами, совершения преступлений и сокрытия тел.

«Проведены многочисленные допросы как самого фигуранта, так и свидетелей из числа студентов, абитуриентов, сотрудников приемных комиссий вузов периода совершения преступлений, а также допросы жителей Калманского и Родинского районов, где проживал и работал мужчина», — цитирует «Толк» пресс-службу краевого СКР.

Кроме того, следствие изъяло автомобиль, на котором Манишин передвигался в момент совершения преступлений. Объем его уголовного дела составил 69 томов.