В Москве раскрыли серию изнасилований и разбойных нападений, совершенных с 1992 по 2003 год, сообщает Следственный комитет (СК) России. По обвинению в этих преступлениях задержан ранее судимый москвич, которого «с уверенностью опознали» потерпевшие.

По версии следствия, задержанный совершил 25 изнасилований и действий сексуального характера, а также 11 разбойных нападений в Восточном, Северно-Восточном, Юго-Восточном, Северном и Центральном округах Москвы. Жертвами стали 16 человек, в том числе несовершеннолетние.

Столичные следователи вышли на предполагаемого преступника, изучив нераскрытые дела прошлых лет. Пятнадцать из них оказались схожими по криминалистическим признакам и внешним данным преступника. Сопоставив эти данные с приговорами судимых за аналогичные преступления, следователи установили фигуранта, которого ранее не проверяли на причастность.

«Способы совершения преступлений и внешние данные преступника по выявленным эпизодам совпали с криминалистическим почерком фигуранта. Более того, мужчина сообщал потерпевшим некоторые личные данные, которые также совпали», — рассказали в СК.

Следователи возобновили нераскрытые дела и объединили их в одно производство. Потерпевшие во время следственных действий «с уверенностью опознали задержанного и указали на него, как на лицо совершившее преступления». Мужчина признал вину и дал подробные показания. Его дело передано в суд для рассмотрения по существу.

В конце сентября стало известно возбуждении уголовного дела об изнасиловании против бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо. По версии следствия, в марте 2023 года он изнасиловал свою 19-летнюю помощницу, после чего вылетел из Минска в Ереван и больше не возвращался в Россию. При этом неизвестно, как Напсо попал в столицу Беларуси. У него был билет на поезд из Смоленска, но экс-парламентарий им не воспользовался.

Сам Напсо утверждал, что давно находится на лечении в ОАЭ, что якобы подтверждается медицинскими документами. Обвинения в изнасиловании он отвергает и называет «политической травлей». По словам экс-депутата, он не имеет представления о личности потерпевшей, поскольку у него никогда не было 19-летней помощницы.

Напсо добавил, что следственные органы с ним не связывались, хотя он «никогда не скрывался ни от кого». Для прояснения обстоятельств дела экс-депутат направил в СК своих адвокатов.