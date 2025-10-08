Депутат Госдумы Виталий Милонов сказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон создал «систему политической некрофилии» и, вероятно, скоро покинет должность главы государства. Об этом парламентарий заявил корреспонденту Life.ru.

«Исходя из того что Макрон создал систему политической некрофилии, он, как политический трупак, чувствует себя вполне комфортно. Ведь все европейские политики находятся в состоянии политической смерти, но держатся друг за друга, как сектанты. Поэтому Макрон приятно себя чувствует. Он даже супругу себе выбрал, которая напоминает ему о смерти», — рассказал Милонов изданию.

По словам депутата, Макрон не сможет продержаться на посту президента долгое время. Милонов считает, что политик покинет должность, как только жители Франции поймут, кто ими управляет.

Во Франции продолжается политический кризис, вызванный внезапной отставкой премьер-министра Себастьена Лекорню, который ушел в отставку спустя 27 дней на посту. Вечером 8 октября истекает дедлайн, к которому Лекорню должен по поручению Макрона достичь соглашения с политическими оппонентами.

Французские СМИ называют три варианта развития событий, если в правящих кругах не удастся сохранить статус-кво. Среди них — роспуск Национального собрания, проведение досрочных президентских выборов и уход Макрона с поста президента. Исследование Odoxa от 6 октября показывает, что более 70% опрошенных французов поддерживают отставку Макрона.