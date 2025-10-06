Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку утром 6 октября, пробыв на этом посту меньше, чем кто-либо из его предшественников, — 27 дней, сообщает Le Figaro. Французский президент Эммануэль Макрон ее принял, отмечается на сайте правительства республики.

Как пишет BFM TV, накануне Лекорню представил первый состав нового правительства, в который вошли в основном бывшие министры, а также лица, «приближенные» к Макрону, уточняет телеканал. Le Dauphiné Libéré сообщает, что из 18 предложенных кандидатур 11 уже ранее работали в кабмине.

За это премьер подвергся масштабной критике со стороны оппозиции, а также представителей правых сил, после чего принял решение уйти в отставку.

6 октября Лекорню приехал в Елисейский дворец к Макрону, их разговор продлился более часа. Затем было объявлено, что президент принял решение премьера покинуть пост.

Бывший министр обороны Себастьен Лекорню был назначен премьер-министром Франции 9 сентября. После объявления об его отставке на следующий день после назначения его правительства котировки Парижской фондовой биржи упали на 1,73% всего через час после открытия.

За восемь лет президентства Макрона во Франции сменилось семь премьер-министров: Эдуар Филипп, Жан Кастекс, Элизабет Борн, Габриэль Атталь, Мишель Барнье, Франсуа Байру и Себастьен Лекорню. Только при Франсуа Миттеране была аналогичная ситуация, хотя он находился у власти 14 лет.