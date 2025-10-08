Политический хаос во Франции продолжает набирать обороты после внезапной отставки премьер-министра Себастьена Лекорню. Единственным человеком, способным распутать клубок кризиса, олицетворением которого он и является, французские СМИ называют президента Эмманюэля Макрона. Вечером 8 октября истекает дедлайн, к которому Лекорню по заданию Макрона должен достичь соглашения с политическими оппонентами. Если статус-кво в правящих кругах сохранить не удастся, то какие радикальные пути остаются на выбор Макрону? Их может быть три:

1. Распустить Национальное собрание

Макрон может вновь назначить досрочные парламентские выборы, чтобы обновить состав раздробленной нижней палаты парламента Франции. Аналогичное голосование в стране прошло совсем недавно, летом 2024 года, поскольку президент Франции решил дать отпор одержавшей победу на выборах в Европарламент крайне правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Однако результаты прошлогодних выборов лишь ускорили темп политического кризиса в стране. Мало того, что коалиция партий в поддержку курса Макрона утратила лидерство, так и вовсе никто не добился абсолютного большинства. Это и привело к тупиковым спорам депутатов с полярными взглядами, которые продолжаются по сей день.

Большинство французов (60% респондентов) считают, что Национальное собрание следует распустить, следует из результатов опроса Odoxa для Le Figaro от 6 октября. Такой же шаг активно поддерживает и председатель «Национального объединения» Жордан Барделла. Это неудивительно, ведь, согласно опросу OpinionWay для CNEWS от 8 октября, если бы досрочные парламентские выборы прошли прямо сейчас, то большинство голосов получила бы именно партия Ле Пен.

Между тем председатель Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве, представляющая блок Эмманюэля Макрона, заявила, что не обсуждала роспуск парламента с президентом Франции во время вчерашних переговоров. Против такой кардинальной перемены выступил и глава пропрезидентской партии «Возрождение» Габриэль Атталь, один из бывших премьер-министров при Макроне.

В то же время Атталь успел сделать достаточно громкое заявление в адрес своего политического лидера. Соратник Макрона отметил, что «больше не понимает решений» главы Франции, который производит на него впечатление человека, «упрямо желающего сохранить контроль».

2. Провести досрочные президентские выборы

К такой радикальной мере Эмманюэля Макрона призвал его бывший премьер-министр Эдуар Филипп — к слову, продержавшийся на этом посту дольше всех своих преемников.

По мнению Филиппа, Макрону нужно последовать примеру Шарля де Голля и поставить свое будущее на референдум, объявив о проведении досрочных президентских выборов во Франции. Но перейти к этому шагу стоит только после того, как французские власти наконец согласуют ставший камнем преткновения бюджет на 2026 год, считает политик.

Такое решение снова смогло бы сыграть в пользу партии Ле Пен, которая уже заявила, что у Макрона есть два пути: либо уйдет он, либо уйдет нынешний созыв парламента. Как показали результаты исследования Toluna Harris Interactive для RTL от 8 октября, если бы досрочные президентские выборы во Франции состоялись сегодня, то в первом туре победу одержал бы кандидат от «Национального объединения» — даже независимо от своего кандидата и возможных оппонентов.

3. Досрочно покинуть президентское кресло

Этот сценарий остается маловероятным даже несмотря на растущее разочарование в Макроне среди населения Франции. Согласно исследованию Odoxa для Le Figaro от 6 октября, 70% опрошенных французов требуют от своего президента уйти в отставку. К этому Макрона также активно призывает представитель еще одного крайнего фланга — лидер левой популистской «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон, поддержавший недавние крупные протесты в республике.

Впрочем, сам Макрон неоднократно исключал возможность добровольной отставки, заявляя, что доработает свой второй президентский мандат до 2027 года, когда закончится срок его полномочий. На стороне Макрона есть серьезный аргумент — конституция Пятой республики, которая не позволяет отправить в отставку избранного на всеобщем голосовании президента без серьезных на то оснований.

Среди таковых может быть признание главы государства виновным в государственной измене или в уклонении от исполнения президентских обязанностей. Однако основания для подобных обвинений в адрес действующего президента Франции сегодня отсутствуют, ранее рассказывал RTVI заведующий сектором Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН, кандидат политических наук Павел Тимофеев.