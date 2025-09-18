18 сентября крупные профсоюзы Франции вышли на забастовку, чтобы выразить свое несогласие с политикой действующих властей. К бастующим водителям автобусов, машинистам, учителям и фармацевтам присоединились и сторонники протестного движения «Блокируем всё» (Bloquons tout). Сегодняшние акции могут быть мощнее по своему охвату, поскольку ожидается, что в них примут участие в несколько раз больше протестующих французов, чем неделей ранее.

По всей республике на улицы 18 сентября выйдет от 600 тыс. до 900 тыс. демонстрантов, прогнозируют в МВД Франции. Это больше, чем во время акции «Блокируем всё» 10 сентября, в которой, по данным властей, участвовали почти 200 тыс. протестующих. В то же время в 2023 году демонстрации против повышения пенсионного возраста во Франции собрали в пиковый период 1,4 млн недовольных, отмечает Le Monde.

Протестующие и сегодня выступают против пенсионной реформы, которую двумя годами ранее утвердил президент страны Эмманюэль Макрон. Французов беспокоят и другие социально-экономические вопросы, в особенности планы правительства по жесткой экономии государственного бюджета, жертвой которых стал ушедший в отставку с должности премьера Франсуа Байру.

К забастовке 18 сентября профсоюзы готовились задолго до отставки Байру и назначения на его пост Себастьена Лекорню. Эта перестановка не остудила протестный пыл французов: по данным опроса Elabe, большинство опрошенных (66%) думают, что политический курс нового премьер-министра будет «соответствовать курсу предыдущих правительств Макрона».

Тот же опрос показал, что большинство французов (56%) одобряют акции протеста профсоюзов 18 сентября. Это, впрочем, чуть ниже, чем уровень удобрения демонстраций против пенсионной реформы 2023 года (60—63%).

18 сентября на работу во Франции в рамках протеста не вышли сотрудники транспорта, образовательных учреждений (в том числе начальных школ и детских садов) и здравоохранения. Из-за этого во многих крупных городах нарушена работа общественного транспорта: так, парижский метрополитен будет работать только в часы пик, за исключением трех автоматизированных линий. Также в стране не работают некоторые школы, закрыты почти все аптеки, временно закрыта для посетителей и Эйфелева башня.

Для обеспечения общественного порядка Париж мобилизовал около 80 000 полицейских и жандармов. По данным BFMTV, силовики готовы задействовать 24 бронемашины «Кентавр» и десять водометов. У автобусного депо в Париже ранним утром протестующие уже столкнулись с полицейскими, последние применили слезоточивый газ. Митингующие, в том числе с флагами Палестины, зашли на территорию Министерства экономики и финансов, но затем покинули ее, передает RMC.

Первые столкновения произошли и в других французских городах: Лионе и Нанте. По информации МВД Франции, к 13 часам по всей стране было задержано минимум 99 человек, из них 15 — в парижском регионе.

Накануне начальник полиции Парижа Лоран Нуньес призвал владельцев парижских магазинов закрыть свои предприятия и «защитить свои витрины» в преддверии акций протеста 18 сентября. По словам Нуньеса, он «крайне обеспокоен» возможным присутствием многочисленных радикалов и бунтовщиков на профсоюзном шествии в Париже, которое должно начаться в 14:00 по местному площади на площади Бастилии.

А в Марселе утром 18 сентября протестующие заблокировали завод по производству военного оборудования Eurolinks, сообщила депутат от левой популистской партии «Непокоренная Франция» Габриэль Катала. По ее утверждению, это предприятие «продает военную технику Израилю и причастно к геноциду в Палестине». Тот же завод протестующие с палестинскими флагами временно перекрывали и во время демонстраций неделей ранее.

Посреди 13 тыс. протестующих в Марселе сегодня находится и лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон, поддержавший движение «Блокируем всё» 10 сентября в Париже. Политик ожидает, что демонстрации 18 сентября станут «крупным событием , которое будет иметь политические последствия». Кроме того, Меланшон назвал Макрона «ответственным за хаос» и в очередной раз призвал президента Франции сложить свои полномочия.

Новая крупная волна протестов во Франции может пройти снова через восемь дней, 26 сентября — в этот раз во главе с фермерами. К этим забастовкам призывает главный французский профсоюз сельскохозяйственных рабочих, который намерен выразить свое недовольство в связи с соглашением о свободной торговле между Евросоюзом и странами латиноамериканского объединения МЕРКОСУР.