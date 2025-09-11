10 сентября по всей Франции прошли многочисленные акции протеста против власти в рамках движения «Блокируем всё» (Bloquons tout). По разным оценкам, на улицы вышли от 197 тыс. до 250 тыс. человек. Для пресечения беспорядков были мобилизованы около 80 тыс. полицейских и жандармов. Хотя местами беспорядки и столкновения все-таки произошли, в состояние локдауна Франция не погрузилась. Между тем продолжение «протестного банкета» в республике ожидается 18 сентября, когда к митингующим подключатся крупные профсоюзы.

Сотни тысяч бастующих

Оценки числа участников протестов во Франции 10 сентября разнятся. По данным МВД республики, речь идет о 197 тыс. протестующих, в то время как профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда» заявило о 250 тыс. человек. Координатор левой популистской партии «Непокоренная Франция» Манюэль Бомпар и вовсе поднял планку до 500 тыс.

Как отмечает Le Monde, главной темой антиправительственных демонстраций стало требование отставки президента Франции Эмманюэля Макрона. Недовольные действующей властью французы выступали в том числе против непопулярного плана правительства по сокращению дефицита государственного бюджета, который летом представил теперь уже бывший премьер-министр Франсуа Байру. От активистов доставалось как ему, так и его преемнику Себастьену Лекорню, который официально вступил в свою новую должность в день протестов.

Движение «Блокируем всё» (Bloquons tout), от имени которого протестующие вышли на улицы 10 сентября, зародилось в социальных сетях. Там же и координировались протесты в крупных городах — Париже, Ренне, Марселе, Тулузе, Бордо, Лионе, Монпелье. В том числе активисты пользовались мессенджером Telegram, на что обратил внимание его основатель Павел Дуров.

«Горжусь тем, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона. После восьми лет пренебрежения люди устали от пустых обещаний и позерства — и они наносят ответный удар», — написал Дуров в соцсети X.

Следуя призыву «всё заблокировать», протестующие пытались с раннего утра 10 сентября заблокировать транспортное движение (в основном автотрассы) и доступ в государственные учреждения. Активисты, среди прочего, возводили баррикады, бросали дымовые шашки, поджигали мусорные баки и велосипеды. В некоторых случаях полицейские в ответ применяли слезоточивый газ.

Из-за волнений в стране была нарушена работа десятков образовательных учреждений. В результате столкновений в Ренне сгорел автобус, а в Париже загорелся фасад ресторана корейской кухни — недалеко от тех мест, где проходили крупные демонстрации протестующих. Во французской столице они собрались в том числе на площади Республики и на площади Шатле, а также возле Северного и Лионского вокзалов. В связи с мерами безопасности была закрыта станция «Шатле — Ле-Аль» в самом центре Парижа.

На утро 11 сентября всего во Франции было задержано по меньшей мере 675 человек, в том числе 280 в Париже, заявили в МВД страны. По информации ведомства, в ходе столкновений легкие ранения получили 34 сотрудника правоохранительных органов.

Дуэль Меланшон-Ретайо

К протестующим в Париже присоединился лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон, один из главных сторонников досрочного окончания «эпохи Макрона». Политик неоднократно призывал к протестам против власти, за что глава МВД республики Бруно Ретайо обвинял его в попытках устроить мятеж.

По словам Ретайо, протестное движение 10 сентября захватили представители крайне левых и ультралевых взглядов, а на улицах в тот день было замечено огромное количество молодежи, в том числе старшеклассников.

Противостояние между Меланшоном и Ретайо продолжилось и в конце дня 10 сентября. Меланшон назвал демонстрации успешными и заявил, что «провокации Ретайо полностью провалились», а тот, напротив, сообщил о «провале тех, кто хотел заблокировать страну», и поприветствовал действия силовиков.

О том, что движение «Блокируем всё» потерпело крах, поскольку «ничего заблокировано не было», сказал и начальник полиции Парижа Лоран Нуньес. Хотя призывы бастовать изначально были обращены к более широкой группе, их «перехватили крайне левые», вторит он главе МВД.

«Политическая партия „Непокоренная Франция“ призвала людей присоединиться к ней, а затем мы увидели множество небольших крайне левых групп, включая радикальных защитников окружающей среды, которые призывали людей присоединиться к движению и устраивать блокады, иногда даже с довольно агрессивными лозунгами», — утверждает Нуньес.

А что дальше?

Утром 11 сентября, на следующие сутки после основного дня протестов, локальные демонстрации во Франции еще продолжались. В частности, в Париже протестующим удалось временно заблокировать вход в Институт политических исследований (Sciences Po), после чего их разогнала полиция.

Тем не менее, новая и более мощная волна протестов в республике ожидается 18 сентября. В этот день демонстрации, забастовки и блокады уже планируют крупнейшие профсоюзы страны.

Многие их представители вчерашние акции не поддержали, так как готовятся выйти на улицу (а не на работу) через неделю. И это чревато куда более серьезными последствиями, поскольку бастовать намерены сотрудники общественного транспорта и железнодорожной отрасли, авиадиспетчеры и государственные служащие.

Вместе с тем, как отмечает начальник полиции Парижа Лоран Нуньес, в ближайшие дни и недели французские полицейские будут «проявлять ту же решимость в предотвращении блокад», что и 10 сентября.