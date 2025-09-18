Эйфелева башня временно закрыта для посещения 18 сентября из-за забастовок профсоюзов во Франции, говорится на официальном сайте монумента. Власти ожидают, что в Париже на улицы сегодня выйдет до 100 тыс. протестующих.

«В связи с общенациональной забастовкой 18 сентября Эйфелева башня в настоящее время закрыта, но площадь перед ней будет открыта до 21:00», — сказано на сайте.

Эйфелева башня — один из главных символов Парижа и точка притяжения туристов. Ежегодно монумент посещают почти 7 млн человек, из которых большинство составляют иностранцы. Чтобы подняться на башню, необходимо приобрести билет, стоимость которого для взрослого колеблется от 14,5 евро до 36,1 евро.

18 сентября по всей Франции бастуют крупные профсоюзы, несогласные с политикой действующих властей, в том числе водители автобусов, машинисты, учителя и фармацевты. По этой причине в крупных городах страны нарушена работа общественного транспорта, не работают многие образовательные учреждения, закрыты почти все аптеки.

Протестующие французы недовольны политикой действующих властей, в особенности пенсионной реформой, которую Эмманюэль Макрон утвердил в 2023 году, и планами правительства по жесткой экономии государственного бюджета.

Ранее начальник полиции Парижа Лоран Нуньес призвал в целях безопасности закрыть парижские магазины во время акций протеста 18 сентября. Он добавил, что «крайне обеспокоен» возможным присутствием радикалов и бунтовщиков на профсоюзном шествии в столице Франции.

Согласно прогнозам МВД Франции, 18 сентября на французские улицы выйдет от 600 тыс. до 900 тыс. протестующих. Это в несколько раз больше, чем во время акции «Блокируем всё» 10 сентября, в которой, по данным властей, приняли участие почти 200 тыс. человек.