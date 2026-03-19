В Европейском союзе считают, что самым сложным вопросом на повестке дня предстоящего саммита лидеров станет не Украина, а энергетика, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

В преддверии саммита, который пройдет в Брюсселе 19 марта, лидеры ЕС сошлись во мнении о необходимости принять срочные меры, чтобы остановить неконтролируемый рост цен на энергоносители, отмечает издание. Кроме того, по его данным, мнения о способе решения проблемы и того, кто будет нести за это ответственность, разнятся.

Politico выяснила, что некоторые государства требуют от Еврокомиссии принять меры для защиты граждан и компаний от стремительного роста цен на топливо. Издание не уточняет, о каких странах идет речь, но отмечает, что они настаивают на масштабном вмешательстве властей ЕС в единую экологическую политику и ситуацию на энергетических рынках. По данным издания, такой шаг необходим для снижения издержки на краткосрочную перспективу.

Другие же государства настаивают, чтобы Евросоюз сохранил существующие правила и сосредоточился на долгосрочных мерах по снижению зависимости ЕС от дорогостоящего ископаемого топлива. По мнению этих стран, ответственность за принятие немедленных мер по облегчению ситуации лежит на столицах стран-членов Евросоюза.

Politico добавляет, что, вероятно, от исхода этой дискуссии будет зависеть энергетическое будущее ЕС «на долгие годы вперед»,

По словам высокопоставленного европейского чиновника, на встрече 19 марта основная борьба будет происходит вокруг предложения к ЕК приступить к работе над мерами, позволяющими быстро снизить цены на энергоносители для домохозяйств и промышленности.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на представителя пропрезидентской партии «Слуга народа» писала, что европейские союзники Украины предложили Киеву продолжать военные действия против России в течение полутора-двух лет, пообещав выделить на это необходимые средства.

В октябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что европейские лидеры планируют обеспечивать стабильное финансирование Киева в ближайшие два-три года для выплат военнослужащим и оборонного планирования. В декабре на саммите в Брюсселе страны Евросоюза согласовали кредит, покрывающий около двух третей потребностей Киева на два года. Венгрия, Словакия и Чехия не поддержали это решение, однако оно было принято остальными членами ЕС.