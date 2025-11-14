Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил политика Леонида Гозмана* к десяти годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Как сообщает столичное управление Следственного комитета (СК), ему также запретили администрировать сайты и каналы в интернете на протяжении пяти лет.

Гособвинение, в свою очередь, запрашивало для политика 11 лет колонии.

Согласно материалам расследования, Гозман* публично оправдал терроризм в интервью зарубежному изданию, которое транслировалось на одном из видеохостингов в 2023 году. В ходе оперативных действий провели комплексную психо-лингвистическая экспертизу, которая «в совокупности с иными доказательствами полностью изобличила фигуранта в совершенном преступлении».

«Медиазона»* уточнила, что заочное дело против 75-летнего политика завели из-за интервью изданию «Bild на русском»*. Понятым для осмотра этого материала выступил сотрудник аналитической службы центра профилактики правонарушений Московского метро Алексей Кулаков. В суде он заявил, что Гозман* одобрил удары украинских дронов по Москве-Сити и взрыв на Крымском мосту.

Защита подсудимого называла обвинения недоказанными и отмечала, что Кулаков уже выступал свидетелем по предыдущему делу Гозмана*, что может создавать конфликт интересов, передает «Медиазона»*.

В июле 2024 года Гозман* был заочно приговорен к 8,5 года колонии общего режима по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российских войск (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Оно связано с постами политика в Facebook** о событиях в Буче и обстановке в украинских деревнях.

Леонида Гозмана* арестовывали еще в августе 2022 года. Тогда ему назначили 15 суток ареста по обвинению в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией (ст. 13.48 КоАП). Причиной стал пост 2020 года, в котором политик критиковал желание российских властей запретить сравнение СССР и нацистской Германии. Следствие утверждало, что политик также отождествлял Адольфа Гитлера с Иосифом Сталиным.

После этого Гозмана* повторно задержали по тем же обвинениям, но из-за другого поста. На этот раз основанием для возбуждения уголовного дела стала публикация мужчины в «Живом журнале», в которой он проводил сравнения организации СМЕРШ с немецкими формированиями СС.

По истечении срока Гозман* уехал в Израиль, в том же году политика признали иноагентом.

*внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов

**принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена

