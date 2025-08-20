Президент США Дональд Трамп выступает за диалог с российским коллегой Владимиром Путиным и улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном, поскольку понимает, что дальнейшая эскалация конфликта увеличивает риск ядерной войны. Таким мнением в беседе с Инфо24 поделился политолог Юрий Светов.

Эксперт напомнил, что озабоченность Трампа риском ядерного конфликта с Россией является устойчивой темой его публичных высказываний. Он заявлял об этой угрозе как в период своего первого президентского срока, так и после него.

В частности, при администрации Джо Байдена республиканец неоднократно обвинял ее в том, что из-за вмешательства в украинский конфликт Вашингтон и Москва оказались в шаге от прямой войны.

Накануне Трамп в интервью радиоведущему Марку Левину заявил, что достижение взаимопонимания с Путиным является вопросом критической важности для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов.

«Если бы он и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас, как страну, в опасное положение», — сказал глава Белого дома.

Как отметил Светов, Трамп сделал это заявление в ответ на недавние переговоры в Белом доме, где президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры призывали его ужесточить позицию в отношении России. Однако американский лидер четко дал понять, что не будет идти по пути эскалации, опасаясь ее катастрофических последствий.

«То есть Трамп дает понять, что давление на Россию уже и так приблизило США к весьма опасной черте. Именно поэтому он на 40 минут прервал встречу с лидерами ЕС, чтобы переговорить с Путиным, продемонстрировав, что для него действительно является важным», — добавил политолог.

По его словам, американский лидер отказывается от риторики превосходства, поскольку отдает себе отчет в опасности конфронтации между двумя ядерными сверхдержавами, обладающими 90% мирового арсенала. Его стремление избежать эскалации продиктовано этой трезвой оценкой рисков, а не демонстрацией силы, считает Светов.

Накануне сообщалось, что Путин в ходе телефонного разговора с Трампом предложил организовать встречу с Зеленским в Москве. Однако глава Украины, находившийся в это время в Белом доме с европейскими лидерами, ответил на это предложение категорическим отказом.