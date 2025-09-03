Потенциальный визит президента США Дональда Трампа в Россию можно было бы назвать дипломатическим прорывом в двусторонних отношениях между странами, однако возможность этого шага определяется наличием необходимой для подобного решения политической воли в Вашингтоне. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков.

«Многое сейчас будет зависеть от политической воли со стороны Белого дома. Поэтому, если администрация Трампа проявит прагматичный подход, его визит в Россию действительно может состояться», — пояснил он.

По словам эксперта, приезд Трампа в Россию можно было бы назвать прорывом даже в отсутствие оперативных изменений в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта.

Говоря о шансах на такой поворот событий, Дудаков обратил внимание на активизацию контактов между рабочими группами России и США, так как вопрос об ответном визите американского лидера после поездки президента России Владимира Путина на Аляску мог бы быть поставлен в рамках их деятельности.

«Тем более это было бы вежливо и правильно с точки зрения дипломатического этикета», — пояснил политолог.

В то же время эксперт оценил разговоры о приезде Трампа в Россию как преждевременные ввиду отсутствия подвижек в вопросе проведения двух- или трехсторонней встречи с участием Украины, к которой призывает администрация США.

Ранее политический обозреватель агентства LCB Андрей Береговский обратил внимание, что Трамп не очень любит ездить в Европу из-за ее размеров и не столь значительной, как в России, роли президента в европейских странах.