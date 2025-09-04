Заявления президента США Дональда Трампа о пересмотре отношений с Россией на фоне украинского урегулирования являются лишь риторикой, не заслуживающей серьезного отношения. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился политолог-американист Малек Дудаков.

По сути, последние заявления Трампа не содержат ничего нового, отметил эксперт. На протяжении нескольких месяцев он последовательно выражает недовольство в адрес России, Украины и европейских стран.

«У него в голове есть определенный паззл, который, я думаю, хотел бы как-то так сложить, чтобы все подчинялись его воле, но этого не происходит», — считает Дудаков.

Политолог обратил внимание на то, что диалог между Россией и США продолжает существовать, хоть и не отличается высокой динамикой. Подтверждением этому служит недавнее заявление российской стороны о возобновлении работы по подготовке встреч рабочих групп. Таким образом, несмотря на низкую скорость, оснований говорить о полной остановке переговорного процесса нет.

При этом Дудаков считает, что расширения поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов ждать не следует. Политика Трампа в этом направлении остается жесткой и непреклонной, отмечает эксперт. Единственной уступкой может стать разрешение на продажу вооружений европейцам, но и это упирается в медленные темпы производства и необходимость согласований.

«Нужно смотреть, что называется, на дела Трампа, а не на его риторику, которая меняется от одного дня к другому, от одного вопроса журналиста к другому вопросу журналиста в зависимости от того, как они были сформулированы», — заключил эксперт.

Накануне Дональд Трамп поставил ультиматум Москве, заявив, что США ожидают от России приемлемого плана по урегулированию украинского кризиса. Глава Белого дома предупредил, что в противном случае американская сторона будет вынуждена принять меры.

Американский лидер также отреагировал на заявление польского журналиста, который предположил, что Трамп лишь критикует российского президента, но не подкрепляет слова делами. В ответ Трамп риторически спросил, на чем основана уверенность собеседника в бездействии администрации США.

«Вы считаете, что введение вторичных пошлин на Индию, самого большого закупщика российской нефти после Китая — не действие? Это стоило России сотен миллиардов долларов. Вы называете это бездействием?» — заявил президент США.

При этом он признал, что еще не приступил к реализации более решительных мер в рамках этого вопроса. В ответ на обвинение в бездействии со стороны США в отношении России Трамп в резкой форме предложил журналисту рассмотреть возможность смены профессии.