Повторение венесуэльского сценария на Кубе вряд ли возможно, заявил в интервью RTVI кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков.

По мнению ученого, нынешняя социально-политическая ситуация на Кубе заметно отличается от положения Венесуэлы в период правления президента Николаса Мадуро.

«Похищение Мадуро американцами было подготовлено изнутри и стало результатом конфронтации между политическими кланами Венесуэлы», — пояснил Пятаков.

Он отметил, что острый конфликт старого и нового поколения элит, происходивший в 2000-е и 2010-е годы на Кубе, после прихода к власти нынешнего президента страны Мигеля Диас-Канеля постепенно сошел на нет. Сейчас фактор внешней угрозы может содействовать консолидацию структуры политической власти, указал Пятаков.

«Если общество находится в апатии, то слаженность функционирования властных структур в условиях прямой и открытой угрозы будет только усиливаться, а политическая система — еще больше укрепляться», — порассуждал собеседник RTVI.

Пятаков предположил, что США уже сейчас могут активно вести поиски возможных предателей в руководстве Кубе, чтобы спровоцировать раскол элит и инициировать внутренний переворот. «Но кубинская политическая система намного прочнее венесуэльской, поэтому вряд ли даст такой же сбой», — убежден политолог.

Проамериканская оппозиция на Кубе, в отличие от Венесуэлы, крайне малочисленна и непопулярна, отметил Пятаков. Он напомнил, что после вынужденной эмиграции в США в декабре 2025 года лидера Патриотического союза Кубы Хосе Даниэля Феррера на острове не осталось более или менее влиятельных оппозиционеров, которые бы пользовались относительно широкой поддержкой в обществе.

Как считает Пятаков, при нынешних вводных в ближайшее время Куба должна выстоять.