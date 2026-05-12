Власти Кубы осознанно вовлекаются в переговоры с США, чтобы выиграть время до выборов в конгресс. Таким мнением поделился с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, для президента США Дональда Трампа инструментом переговоров с кубинским руководством является рычаг военного давления. В частности, американская сторона предлагает Гаване оказать гуманитарную помощь по поставке топлива и обеспечению бесплатного доступа к Сети через Starlink в обмен на реформирование политической и экономической системы.

Такая сделка, пояснил Дудаков, подразумевает организацию выборов, в которых могла бы принять участие кубинская оппозиция, а также допуск в экономику республики инвестиций из США. Политолог также выразил сомнение в том, что руководство страны согласится на такие условия сделки.

В то же время, добавил Дудаков, несмотря на противоречие в желаниях сторон Гавана будет и дальше участвовать в переговорах с Вашингтоном, чтобы выиграть время до ноября, когда в США пройдут выборы в конгресс.

По словам эксперта, в случае победы Демократической партии перед Трампом встанет необходимость поиска выхода из внутриполитического противостояния, что оттянет внимание от внешней политики.

В начале мая Трамп подписал указ о новом пакете санкций в отношении Кубы, а также заявил, что США могут взять республику под контроль. До этого американская делегация впервые за 10 лет посетила Кубу, где прошли переговоры с руководством страны.