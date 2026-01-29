Переговоры по мирному урегулированию российско-украинского конфликта перешли на новую стадию, заявил «Ленте.ру» политолог Александр Асафов. При этом, по его словам, говорить о территориальных уступках Киева пока рано.

«С учетом всех инсайдов, мнений, публикаций можно предположить, что переговоры перешли на какую-то иную стадию», — рассказал он.

Асафов добавил, что ничего не мешает переговорам замедлиться и откатиться назад, если со стороны Украин возникнуть новые «невыполимые требования». По его словам, на данный момент нельзя говорить о том, что Киев готов пойти на территориальные уступки.

Исход процесса мирного урегулирования будет зависеть от встреч России и США, подчеркнул политолог.

22 января спецпосланник США Стивен Уиткофф на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе говорил о том, что переговоры по Украине находятся в завершающей стадии. Он отметил, что сейчас все сводится «к одному вопросу», однако не уточнил, какому.

Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что перечень нерешенных вопросов по Украине свелся до территориального. На слушаниях сенатского комитета по международным отношениям он подчеркнул, что между Россией и Украиной сохраняется «пропасть» касательно вопроса о принадлежности территорий Донбасса.

Через несколько дней после завершения первых трехсторонних переговоров (США, Украина, Россия) в Абу-Даби газета The Financial Times написала, что Вашингтон выставил Киеву условие получения гарантий безопасности: их Украина якобы сможет получить только после подписания мирного договора с Россией.

Источники издания утверждают, что сделка предположительно включает отказ от Донбасса в пользу России. При этом источник Reuters называл подобную информацию «вводящей в заблуждение» и отмечал, что Вашингтон не навязывает Киеву, что включать в мирное соглашение. В Белом доме информацию источников FT назвали «абсолютной ложью».

О достижении «энергетического перемирия» утром 29 января сообщили различные военные телеграм-каналы. В Воздушных силах ВСУ эту информацию не подтвердили, пишет «Страна.ua». Минобороны России не делало заявлений по этому поводу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эти публикации. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в свою очередь заявил, что официальной информации по этому поводу не поступало и отметил, что такая договоренность скорее в интересах президента Украины.