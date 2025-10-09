Евросоюз пришел к официальному признанию неспособности украинской армии победить Россию на поле боя. Как заявил Инфо24 военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, это стало очевидным после недавнего заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, которая признала, что Украина не сможет в одиночку остановить российскую армию.

«Это официальное признание неспособности украинской армии победить российскую на поле боя. Во-вторых, это открытый призыв Европы вооруженными способами вмешаться в конфликт между Украиной и Россией», — подчеркнул Баранец.

При этом он выразил сомнение в том, что европейские политики пойдут на поводу у «пропагандистских призывов этой обезумевшей дамы».

По словам обозревателя, сложно прогнозировать сроки продолжения этой ситуации. По моей оценке, западная военная помощь Украине прекратится тогда, когда российская армия начнет систематически уничтожать все поступающие вооружения и технику, лишив эти поставки практического смысла. Именно к такому развитию событий неосознанно подталкивают ситуацию своими действиями НАТО, европейские политики во главе с Каллас и военное руководство стран Альянса, считает Баранец.

Президент США Дональд Трамп 7 октября сообщил о готовности принять решение о передаче киевским войскам ракет «Томагавк». Глава Белого дома уточнил, что перед осуществлением поставки намерен получить от Украины информацию о планируемых целях для применения этих ракет.

В ответ на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что передача американских дальнобойных крылатых ракет Украине будет расценена как серьезная эскалация конфликта и отрицательно скажется на российско-американских отношениях.

Вместе с тем представитель Кремля призвал дождаться конкретики от американской администрации относительно возможных поставок вооружений Киеву. Он отметил, что при предыдущем президенте США Джо Байдене практиковалась схема, когда оружие сначала передавалось, и лишь затем следовало официальное объявление. Каков будет подход нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, пока остается неясным.