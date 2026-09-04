Изобретателям инновационного писсуара, исключающего брызги, поступают запросы на новинку со всего мира. Об этом RTVI заявил канадский ученый Чжао Пань, вместе с коллегами из США, Китая и Саудовской Аравии получивший Шнобелевскую премию по физике за свое инновационное изобретение.

«Дизайн и испытания наших писсуаров были впервые представлены в 2022 году на конференции Отделения динамики жидкостей Американского физического общества. С тех пор мы привлекли некоторое внимание СМИ и запросы со всего мира о том, где купить писсуар Nautilus», — рассказал RTVI Чжао Пань, профессор Университета Ватерлоо (Канада), присутствовавший на церемонии вручения премии.

«Мы работали над получением патента на писсуар и в настоящее время исследуем возможности для коммерциализации», — отметил ученый.

Накануне в Цюрихе состоялась 36-я церемония присуждения Шнобелевских премий за научные открытия, которые сначала вызывают недоумение, но затем заставляют задуматься.

Лауреатами премии по физике стала коллаборация ученых из Канады, США, Китая и Саудовской Аравии, предпринявших теоретические и экспериментальные попытки разработать писсуар, не создающий брызг. Ученые показали, что объем брызг минимален, если струя падает под углом к поверхности менее 30 градусов. Исходя из этого они разработали два прототипа писсуаров Cornucopia и Nautilus и сравнили их с двумя существующими моделями на предмет образования брызг, смоделировав мочеиспускание человеком среднего роста. Испытания показали, что обе новые модели значительно снижают разбрызгивание по сравнению с существующими моделями.