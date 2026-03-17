В работе социальной сети «ВКонтакте» и сервиса «Яндекс Телемост» зафиксировали сбои. По данным Downdetector, за сутки к 20:30 мск на работу VK пожаловались 1,2 тыс. человек. Проблемы с доступном к «Яндекс Телемосту» возникли у 2,7 тыс. пользователей.

Больше всего неполадок в работе VK, согласно данным Downdetector, возникло в 18:05 мск, когда на сервис пожаловались 159 пользователей. Чаще других недовольство выражали жители Алтая (22%), Карелии (4%), Новгородской и Мурманской областей (4% и 3% соответственно), республики Марий Эл (3%). В то время как «Сбой.рф» утверждает, что больше всего жалоб на работу сервиса за последние 12 часов поступило из Москвы.

Downdetector указывает, что в числе наиболее частых неполадок сбой сайта (38%), общий сбой (28%), оповещения (18%), сбой мобильного приложения (13%). Пользователи пишут, что у них не загружаются медиафайлы, например, фото в диалоге или картинки в постах, не отправляются сообщения, а также не открываются сайт и приложение.

Пик неполадок в работе «Яндекс Телемоста» пришелся на 17:15 — в это время поступило 644 жалобы, больше всего из Ульяновской (11%), Тамбовской (6%), Новгородской (5%), Самарской (5%) и Мурманской (5%) областей, отмечает Downdetector. Согласно данным «Сбой.рф», рекордсменами по количеству жалоб на работу «Яндекс Телемоста» за последние 12 часов стали жители Москвы.

Downdetector включил в наиболее частые неполадки сервиса сбой сайта (56%) и мобильного приложения (19%), общий сбой (18%), сбой личного кабинета (4%). Пользователи «Яндекс Телемоста» сообщали, что у них не прогружается сайт, они не могут подключиться к конференции и «вылетают» из приложения «с нескольких устройств».

Представители «ВКонтакте» на фоне жалоб россиян пояснили РБК, что соцсеть работает штатно. В «Яндекс 360», которой принадлежит «Яндекс Телемост», заявили, что у пользователей наблюдались сложности с подключением ко встречам на площадке, но команда устранила неполадки и сервис работает штатно.

Ранее жалобы на работу «ВКонтакте» поступали 10 и 11 февраля. Тогда в компании говорили РБК, что сбоев в работе сервиса не было.