Бывший кандидат от оппозиции на выборах президента Беларуси в 2010 году Николай Статкевич отказался покидать страну после освобождения из тюрьмы, откуда он вышел 11 сентября в результате помилования главой республики Александром Лукашенко. Об этом пишут издания «Наша Нiва» и «Зеркало».

Как сообщает литовская телекомпания LRT, Статкевича вместе с другими вышедшими на свободу заключёнными, которых помиловал президент Беларуси, доставили к границе с Литвой, но он отказался переходить на другую сторону и через некоторое время ушёл обратно вглубь территории Беларуси.

«Он находился на той стороне и в Литву не переходил, попыток пересечь границу не было. Сейчас его уже нет, потому что он удалился вглубь [пограничного] пункта», — рассказал LRT представитель службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис.

Отвечая на вопрос о том, было ли решение политика добровольным, представитель ведомства пояснил, что, хотя мужчину и сопровождали несколько белорусских офицеров, он шел самостоятельно.

После освобождения Статкевич в течение нескольких часов не покидал нейтральную полосу на литовско-белорусской границе, отказываясь уезжать из страны. Его присутствие там было зафиксировано приграничными камерами видеонаблюдения.

Вечером 11 сентября советник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Денис Кучинский сообщил «Зеркалу», что Статкевич покинул нейтральную зону на границе.

Выразив тревогу в связи с этим исчезновением, Кучинский заявил: «Похоже, что он уже находится на белорусской стороне. У каждого человека должен быть выбор, что и как делать». При этом журналисты напомнили, что такая позиция Статкевича соответствует его прежнему отказу покидать Беларусь.

По словам Кучинского, по прибытии группы бывших заключённых на границу Статкевич предпринял попытку побега в сторону Беларуси, выскочив из автобуса. Его задержали, после чего некоторое время он находился в нейтральной пограничной зоне, где его уговаривали уйти в Литву.

Несмотря на уговоры соратника Статкевича Евгения Вильского, американских дипломатов и его жены, политик категорически отказался переходить границу. Он заявил о своём праве самостоятельно решать свою судьбу и выразил решимость остаться в Беларуси. По словам Вильского, после окончательного отказа Статкевича покидать страну, люди в масках увезли его в неизвестном направлении.

Николаю Статкевичу 69 лет, он — ветеран белорусской оппозиции, ведущий свою деятельность с 1990-х годов. После участия в президентских выборах 2010 года он был осуждён на шесть лет колонии по обвинению в организации протестов. Несмотря на отказ от подачи прошения о помиловании, в 2015 году Лукашенко принял решение о его досрочном освобождении.

Однако в мае 2020 года, накануне новых президентских выборов, оппозиционер был снова задержан в Минске, а в декабре 2021 года приговорён к 14 годам лишения свободы по делу об организации массовых беспорядков.

Президент Беларуси 11 сентября 2025 года помиловал 52 заключенных, включая 14 иностранцев из Литвы, Латвии, Польши, Германии, Франции и Великобритании. По словам его пресс-секретаря Натальи Эйсмонт, это решение было продиктовано «принципами гуманизма».

В числе освобожденных белорусов помимо Станкевича оказались философ Владимир Мацкевич, общественник и журналист Николай Дедок, а также основатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик.

Акту помилования предшествовала встреча Лукашенко с представителем президента США Дональда Трампа Джоном Коулом, на которой белорусский лидер выразил готовность к «большой сделке» Минска с Вашингтоном по вопросу освобождения некоторых заключенных.