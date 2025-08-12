Уровень просроченной задолженности россиян по ипотеке и автокредитам в 2025 году вырос почти вдвое по сравнению с прошлогодним периодом — до 95 млрд и 35 млрд рублей соответственно. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Причинами, как указывает газета, стали выдача слишком рискованных займов в 2023—2024 годах и высокая инфляция.

Гендиректор ОКБ Михаил Алексин отметил, что на рынке сейчас «резко ухудшилось качество обслуживания долгов»: «Накопление кредитного риска происходило в течение всего 2024 года».

Банк России сообщил изданию, что в этом году уже 4% автокредитов просрочены более чем на 90 дней, среди ипотечных займов доля таких случаев составляет 1,1%.

Уровень просроченной задолженности, как считает регулятор, растет из-за того, что старые кредиты, оформленные в период бурного роста выдач прошлых лет, достигли стадии просрочки. По данным ЦБ, во второй половине 2023 года и первой половине 2024 года банки активно выдавали ипотеку ненадежным заемщикам, схожая ситуация наблюдалась на рынке автокредитования.

В пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) отметили, что просроченная задолженность по ипотеке и автокредитам означает, что клиенты «столкнулись с серьезными трудностями или ухудшением финансового положения».

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что данные о росте просроченной задолженности связаны с высокой инфляцией и ставками по кредитам. Из-за роста цен на продукты у россиян не остается свободных денег на оплату долгов, и они оказываются в «порочном круге», добавляют аналитики. По их словам, эта ситуация невыгодна и банкам, потому что они теряют прибыль.

«Известия» отмечают, что доходность по банковским вкладам опустилась ниже 15%, а ставки по кредитам, напротив, выросли и достигли 35%.

Центральный банк сообщает, что банки стали реже выдавать рискованные кредиты. Например, во втором квартале 2024 года доля ипотек с первоначальным взносом до 20% снизилась до 5% (в конце 2022-го этот показатель был 54%). Также уменьшилась доля кредитов с долговой нагрузкой выше 80%: в 2023 году она составляла 47%, а теперь опустилась до 6%.

При этом эксперты не исключают, что к весне 2026 года уровень просроченной задолженности может вырасти еще больше, но этот процесс может быть замедлен, если ключевая ставка и инфляция будут снижены.