Экономист, бывший министр финансов Михаил Задорнов в специальном интервью RTVI оценил риск начала банковского кризиса в России.

«Я думаю, что банковского кризиса в России не произойдет», — заявил Задорнов.

При этом доля просроченных кредитов растет и «доходит уже до каких-то серьезных значений», признал экс-министр. «Если мы посмотрим на балансы даже крупнейших банков, мы увидим, что до 20% доходит доля просроченных и реструктурируемых кредитов», — сказал Задорнов.

По его словам, Центробанк «делает банкам определенные послабления», чтобы эта реструктуризация не отражалась на их резервах и прибыли.

Задорнов добавил, что, согласно обзору ЦБ, доля просроченной задолженности по ипотеке в России достигла 1,7%. «Это достаточно большая величина: в принципе банкиры считают, что просрочка по ипотеке должна быть меньше 1%, а риски закладываются на уровне 0,35-0,4%. А это же ведь самая чувствительная [сфера], люди всегда прежде всего гасят долг по ипотеке», — подчеркнул бывший министр.

Однако банки три года имеют очень высокую прибыль, продолжил Задорнов, в 2025 году она составила 3,5 триллиона рублей.

«В целом капитал банковского сектора за прошлый год увеличился примерно на 2,7-2,5 триллиона рублей. И капитал — это та подушка, которая позволяет банкам абсорбировать плохие долги в случае необходимости. Поэтому у банков сейчас достаточно высокое соотношение капитала и кредитного портфеля, для того чтобы любые серьезные риски абсорбировать», — пояснил собеседник RTVI.

Но есть отдельные банки, в том числе крупные, у которых «портфели совсем плохие», отметил Задорнов. «Что Центральный Банк будет делать с этими банками и их собственниками — вот это мы увидим», — добавил он.